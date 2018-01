En esta web encuentras tutoriales sobre diseño y desarrollo web para ayudarte a mejorar tu sitio

Quizás una de las formas más sencillas de aprender algo sobre programación y experimentar con esos conocimientos, es crear nuestra propia página web. El aspecto que esta tiene es lo que conocemos como front-end, y el cómo funciona es el back-end.

Para hacer que una web luzca bien hacen falta no solo conocimientos de diseño sino de lenguajes como HTML y CSS, es de lo más básico que se puede aprender. Y en sitos como Signl consigues recursos para ganar o mejorar en esas habilidades.

El sitio fue lanzado este mismo año, así que la cantidad de contenido disponible de momento no es gigantesca, pero luce con bastante potencial. Los usuarios pueden compartir sus propios tutoriales o simplemente aprovechas los ofrecidos.

Were Live! register free to start sharing awesome tutorials for frontend design/dev & more https://t.co/F4xZsUwWrm 🚀 pic.twitter.com/qcuTN4qXsj