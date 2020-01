Encuentra tu próximo destino de vacaciones según la temperatura, calidad del aire y lluvia que quieres soportar con esta web

Hay personas que no soportan el calor, o que no quieren viajar a lugares en los que hace demasiado frío. O quizás quieras hacer un viaje pero no quieras estar cargando con un paraguas y andar refugiándote en soportales.

Climate Finder es una página web que te podrá servir de ayuda si estás buscando un viaje en el que la meteorología juega un papel importante, ya que nos permitirá activar una serie de filtros para encontrar el destino adecuado.

Viajes con el clima como protagonista

Esta herramienta, utiliza datos históricos de años anteriores para (de una manera aproximada) decirnos en qué lugares del mundo hace el clima que estamos buscando en una época del año concreta.

En la parte superior podemos establecer una serie de filtros, especificando el rango de temperatura, de humedad, la calidad del aire o la cantidad de lluvia que estamos dispuestos a soportar.

Lo bueno es que podemos activar varios filtros al mismo tiempo, y nos mostrará las ciudades que cumplen esos requisitos. En la parte inferior de los filtros aparecerá un menú desplegable en el que indicar la zona a la que estamos pensando viajar.

El creador de esta herramienta (que forma parte de Nomadist) asegura que lleva varios meses trabajando en ella, para así encontrar "un lugar para instalarme por más tiempo, que sea relativamente cálido (pero no demasiado caliente) durante todo el año, sin humedad y lo más importante: con aire limpio".

Filtra destinos según la calidad del aire, temperatura, humedad o cantidad de lluvia

Una vez que hayamos establecido los filtros que queramos, simplemente tendremos que pulsar el botón de "search cities" y nos aparecerá un listado con las ciudades que tienen las condiciones que buscamos.

Un punto positivo es que las ciudades aparecerán al lado de una gráfica colorida, en la que es muy fácil comprobar (de un vistazo rápido) cuáles son las condiciones de las ubicaciones que se adaptan a nuestras necesidades.