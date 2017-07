Eres lo que escuchas, ahora puedes analizar y compartir tus hábitos musicales desde Spotify.me

Si eres uno de los 140 millones de usuarios activos que ya tiene Spotify probablemente uses el servicio con bastante frecuencia, o a diario como muchos amantes de la música que aprovechamos al máximo el enorme catálogo musical que ofrecen.

Si además de amar la música, eres una de esas personas que aman los datos y las estadisticas interesantes, Spotify.me es algo que definitivamente te va a gustar. Es una nueva web de Spotify que te muestra detalles sobre tus hábitos musicales según lo que escuchas en el servicio de streaming.

Lo único que tienes que hacer es iniciar sesión en el sitio con tu cuenta de Spotify y disfrutar del análisis. Aunque tiene menos datos de los que me habrían gustado, si ofrece varios detalles interesantes.

Está dividido en dos lineas de tiempo: lo que has escuchado recientemente y lo que has escuchado desde que empezaste a usar Spotify. La web inicia mostrandote el artista y la canción que más has escuchado.

Más abajo te enseña la cantidad de minutos de música que has escuchado en el último mes, y la hora del día la que escuchas más música. También te enseña la "energía" o rango dinámico de la música que escuchas y te dice que tan energeticas, bailables, o positivas son las canciones que escuchas.

También te muestran tus principales géneros musicales y te hablan sobre la diversidad de tu biblioteca musical. Puede que seas alguien con gustos muy definidos, o que seas un "eclectico" alguien que salta de género en género y está abierto a escuchar de todo.

Al final también te ofrecen una lista de reproducción espcial de Spotify.Me basada en tu historia reciente para que la guardes en tu Spotify. Y, si lo deseas puedes compartir estas estádisticas a través de Twitter o Facebook.

