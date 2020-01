Esta animación muestra la evolución de los mejores memes de la década, y deja claro cuánto han cambiado

Es difícil hablar de una fecha de aparición de los memes por primera vez. Michael Godwin habló por primera vez de los memes, tal y como los conocemos ahora, en este artículo de 1994. Sin embargo, por ejemplo en Google Trends podemos ver que a nivel mundial, la explosión del término meme comienza en 2011 y alcanza su pico en 2019. A nivel español, las pendientes de la evolución cambian, pero la tendencia es parecida.

Sin duda, a lo largo de los últimos 10 años, los memes han sido uno de los grandes fenómenos de Internet, pero también del mundo offline, en el sentido de que ya es común encontrarlos incluso en telediarios. Se han convertido en una gran forma de comunicar humor, sarcasmo, ideas contradictorias... e incluso de contar qué es y qué no es el 5G.

A lo largo de esa década, han cambiado tanto que prácticamente los primeros no tienen nada que ver con los últimos. Veamos cómo ha sido la evolución desde 2011 a 2019, según los datos de popularidad de la web Know Your Meme.

De 'Forever Alone' a 'Mujer gritando a gato', pasando por 'Doge'

Muchos de los memes más populares nunca han llegado a serlo mucho en España. Sin embargo, algunos de los primeros años sí llegaron a ser muy populares en foros y redes sociales. Así, por ejemplo, una de las grandes estrellas fue el mítico 'Forever Alone', que en 2011 estuvo acompañados de otros muy similares en el sentido gráfico, como 'Me gusta', 'Trollface' o 'Y U NO Guy. Si observamos el origen de cada uno, veremos que en aquella época el origen de los grandes memes estaba en 4Chan, DevianArt, Reddit o incluso Tumblr.

Otro fenómeno increíble fue el de los memes de 'My Little Pony', con una inmensa popularidad en 4chan. Parecidos a los anteriores, aparecen 'Yao Ming Face', 'Neil Degrasse Tyson' y 'You Don't Say', un sucesor de 'O RLY?', y antecesor del 'Pikachu sorprendido'.

Más tarde aparecen la amada y ya fallecida 'Grumpy Cat', junto al fenómeno 'Harlem Shake'. Y llegamos a la figura que llega a ser más hegemónica, la perra 'Doge' con la que tantos comentarios se han hecho, llegando incluso a tener su criptomoneda, el Dogecoin. La perra subía y bajaba mientras llegaban otras estrellas como 'Pepe' y la incombustible 'Lenny Face', de 2012 y que a día de hoy se sigue buscando mucho, sobre todo por copiar y pegar.

De ahí en adelante hay muchos memes desconocidos para el público general en España, pero hay que acabar con 'Mujer gritando a gato', qué tan buenos momentos nos ha dejado en 2019, y que hacía gracia estuviera en el idioma que estuviera. Para mí queda claro que los memes se han hecho más complejos y difíciles de entender, pero eso ha hecho que lleguen a ser mejores, menos previsibles. Como gran ausencia, destacaría el meme de 'Distracted Boyfriend', cuya foto ha recorrido hilos de foros y tuits de todo Internet.