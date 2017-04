Esta extensión te permite programar la apertura automática de una o más páginas web

Supongamos que estás navegando por Internet, que encuentras una página o una información que te interesa, y que después quieres volver a ella. Lo más lógico sería colocarla en "Favoritos", pero eso no sirve de mucho si te olvidas de que lo hiciste o de la carpeta en la que lo guardaste, por poner un ejemplo.

Ahora eso ya no tiene por qué pasar más, gracias a Open Me Later!. Esta extensión para Google Chrome te permite programar la apertura de una o más páginas web, en la fecha y en la hora que tú especifiques, para que puedas seguir consultándolas donde lo dejaste.

Por defecto, la extensión funciona con la página que tienes abierta. Para programar una apertura, basta con hacer clic en el icono de la extensión, elegir una fecha y una hora, seleccionar "Open Me Later" y ya está, tu página se abrirá cuando tú hayas dicho que lo haga.

Las páginas se pueden abrir en una nueva ventana o pestaña. En cualquier caso, en cuanto se abran se convertirán en la ventana o página activa, lo que puede ser una pequeña distracción. Sea lo que sea que estés haciendo en la pestaña que estuvieses visitando, tu navegador te cambiará a la pestaña que se acabe de abrir.

La extensión puede ahorrarte tiempo, por ejemplo, abriendo un set de pestañas que uses en tu trabajo diario a determinadas horas del día. Puedes especificar que las nuevas páginas se abran a diario, semanalmente o en días específicos (por ejemplo, de lunes a viernes).

Una limitación importante de la extensión es que no se pueden aplicar ajustes diferentes a cada elemento más allá de la fecha y la hora. No es posible especificar que se abra un enlace en una nueva pestaña cada día, una ventana nueva un día concreto de la semana y etcétera. Los ajustes son globales, y se aplican a cada elemento de la lista.

Sin embargo, Open Me Later! puede ser útil igualmente, quizá para programar algunas tareas regulares o abrir un set de pestañas concreto a una hora específica, pero quizá los power users echen alguna característica de menos.

Más información | Open Me Later!

