La IA va a cambiar radicalmente cómo usamos la aplicación más importante: pagaremos suscripción en los navegadores

Hasta ahora los navegadores como Chrome, Safari o Firefox han sido ventanas pasivas que nos han dado acceso a mucha información. Pero una nueva horneada de navegadores impulsados por inteligencia artificial está llegando para convertirse en un asistente proactivo. Pero tiene letra pequeña: podríamos pasar a tener navegadores con suscripción por 'culpa' de esta IA.

Uno de los proyectos más sonados es Día, de la startup The Browser Company, que ha generado muchos temas de conversación. Basado en un reciente análisis de New York Times, Dia no es solo un navegador más, es una demostración de cómo la IA puede integrarse más en nuestro día a día. El problema es que toda esta tecnología tiene un coste por detrás.

Un vistazo a… CHAT GPT-4 en 4 MINUTOS

Los navegadores con IA ya apuntan a ser de suscripción

Para poder entender el concepto que poco a poco se irá extendiendo a más ordenadores, tenemos a Día que es una aplicación para Mac que permite cargar páginas web como cualquier otro navegador. Pero al momento de pulsar el atajo Comando + E empieza la magia. En lugar de abrir una nueva pestaña, aparece una pequeña ventana paralela a la página que se está visitando y en ella un chatbot con IA para ayudar en el contexto.

De esta manera, se puede solicitar un resumen al instante del vídeo en YouTube que estabas dispuesto a ver pero que te ha parecido muy largo, profundizar las noticias al pedirle más contexto o también ser un asistente de escritura. Esta es la clave que permite a este navegador diferenciarse de ChatGPT o Gemini que lo usamos a día de hoy en una pestaña aparte.

Una de las decisiones de The Browser Company es no depender de un único modelo de IA. Dia funciona como un director de orquesta que elige el mejor instrumento para cada pieza. Se ha asociado con múltiples compañías para usar sus modelos, incluyendo los que potencian a ChatGPT de OpenAI, Gemini de Google y Claude de Anthropic. Y al momento de hacer una pregunta es el propio navegador quien decide el mejor modelo para responder. Aunque esto es algo que no sabe el usuario.

Pero todo esto tiene un precio. Ahora mismo Día es gratuito y accesible por invitación. Aunque la compañía ya plantea agregar un modelo de suscripción junto a un modelo freemium. El plan de suscripción obviamente puede ser muy variable, desde los cinco dólares al mes hasta los cientos de dólares. Algo que ya vemos presente en los diferentes modelos de IA que hay disponibles como ChatGPT o Gemini que cuentan con planes de suscripción acordes a lo que el usuario necesita.

De esta manera, ya se está perfilando el futuro de los navegadores que van a tender a cambiar hacia este modelo con IA. Y es que Dia no está solo en esta carrera. Perplexity ya ha anunciado su propio navegador de IA, los rumores apuntan a que OpenAI también está preparando el suyo, y gigantes como Google y Apple ya integran funciones de IA en sus productos.

Lo que Dia y sus competidores proponen es un cambio de paradigma. El navegador web, esa herramienta humilde y casi invisible, está en la cúspide de su mayor evolución en décadas. Podría dejar de ser un simple visor de páginas para convertirse en un verdadero compañero de trabajo y aprendizaje, abriendo un camino para que la inteligencia artificial se vuelva, por fin, natural y útil en nuestro día a día.

El problema es el paso por caja. El uso de la inteligencia artificial genera gastos tanto en servidores, consumo energético, agua y un equipo por detrás que le de un soporte. Con este pretexto puede que nos enfrentemos a la necesidad de pagar una suscripción para sacar el máximo provecho a los navegadores del futuro, aunque siempre con una opción de usarlo sin nada de IA para mantener su gratuidad (o esto sería lo ideal).

Imágenes | Denny Müller

