Esta web cambia de URL cada vez que alguien la visita, suerte intentando encontrarla

Donald Hanson es un desarrollador web y artista que ama mezclar la tecnología con las artes. Su última idea es una realmente interesante, y aunque es el sitio web más simple y escueto que puedas imaginar, tiene una característica bastante única que nos invita a considerarlo como ¿arte?

La web en cuestión es Permanent Redirect, aunque ese enlace ya no va a funcionar cuando hagas click sobre él, pues la URL, como su nombre lo indica, se mueve de forma permanente cada vez que alguien la visita.

Personalmente no he logrado llegar a la página a pesar de haber visitado unas cien redirecciones. Cada dirección en la que he hecho click es otra redirección a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Todas se generaron cuando alguien más logró visitar el sitio y automáticamente expiran para cualquier otro usuario.

Cuando leí sobre esta web en The Outline ya se había movido casi 6.000 veces, el número en este momento sobrepasa las 26.000 redirecciones. Probablemente sea mucho mayor cuando leas este artículo.

Es un juego del gato y el ratón en la que el ratón cambia de lugar cuando alguien más lo atrapa por unos segundos. El ratón nunca está en el mismo sitio para dos personas.

I created an net art piece that moves to a new URL whenever someone views it. It is not possible to link to the art piece. Over time the art piece will become very hard to view. This is an experiment in introducing artificial scarcity into digital work.https://t.co/L3FZ2lJDKE