Esta web pone a prueba tus nervios simulando el terrible retardo del teclado presente en sistemas operativos antiguos

El lag o retardo en los teclados ha sido una constante en la informática desde siempre. En los sistemas operativos modernos también se dan momentos en los que ante un microcuelgue o con una conexión por Bluetooth, por ejemplo, lo que hemos tecleado también comienza a aparecer en pantalla más tarde de lo deseado.

En ordenadores antiguos con muy pocos recursos era algo mucho más común que en los nuevos. Pienso en la época de Windows 95 y 98 y en sus constantes cuelgues, o en mi antiguo PowerBook G3 con Mac OS 9, y vivo la frustración como la vivía en la época (o cuando mi smartphone va lento).

Para comprobar si te afecta como a mí, puedes usar esta web titulada How annoying is too annoying?, donde puedes establecer el tiempo de retardo y comprobar en qué punto la latencia de entrada comienza a serte molesta.

Experimenta para volver al pasado y saber qué te frustra

Monica Dinculescu es una desarrollara que ha programado una web como experimento para que los usuarios vean qué cantidad de latencia les resulta incómoda cuanto interactúan con el sistema.

La web permite que seleccionemos manualmente la latencia introduciendo la cifra deseada en milisegundos, pero también tiene botones con presets que la autora consideraba útiles añadir para ir experimentando distintos niveles de sufrimiento.

En mi caso, por debajo de 100 milisegundos he podido escribir correctamente sin perder los nervios, pero por encima de esa cifra me resulta casi imposible trabajar con comodidad, en el supuesto de que fuera la única forma. Por supuesto, todo se agrava si quieres escribir absolutamente todo de forma correcta.

Si además de experimentar cuánto te molesta el retardo de teclado quieres experimentar lo mismo con el retardo de entrada de sonidos al tocar en un teclado o piano simulado, Monica Dinculescu también ha desarrollado una herramienta similar con audio.

Vía | Hacker News