En esta web puedes leer y descargar gratis guiones completos de películas

Si siempre has tenido curiosidad acerca de cómo es un guion escrito para una película, el sitio web del que vamos a hablar hoy puede que te interese. Y es que cuenta con infinidad de guiones al completo que podemos descargar y leer de forma totalmente gratuita. Nos referimos a IMSDb.

IMSDb no es más que una base de datos en la que contiene una gran cantidad de guiones de películas. De esta manera, podemos leer en formato HTML muchos de los guiones de las películas más famosas y no tan famosas del mundo del cine. No solo eso, sino que también hay cabida para las series de televisión.

Una base de datos con infinidad de guiones gratuitos

Con un diseño algo anticuado pero funcional, encontramos esta base de datos repleta de las historias que en algún momento nos enamoraron. El guion de cualquier serie o película que aparece en la web se puede leer al completo y de forma totalmente gratuita. Esto sobre todo animará a los más curiosos del mundillo. También puede servir como vía de aprendizaje, pues encontramos incontables ejemplos de películas y series aclamadas por la critica.

Quizá el único impedimento para algunos es que los guiones se encuentran completamente en inglés. Sin embargo, aquel que tenga problema con el idioma, siempre puede tener a mano un traductor en otra pestaña. El guion aparece estructurado de la misma manera en la que los cineastas lo escriben. Además, la gente puede añadir comentarios acerca de lo que le ha parecido.

Buscar guiones en esta página web es bastante sencillo. La página cuenta con un buscador y además podemos acceder a su lista completa en orden alfabético. Si así lo deseamos, también podemos encontrar los guiones a través de su género. En cada uno de ellos podemos ver el año de lanzamiento y sus creadores. La cantidad es abrumadora y sorprende ver que hay guiones completos de series de televisión longevas como Futurama o South Park, entre muchas otras. Además también tenemos la posibilidad de subir nosotros mismos un guion.