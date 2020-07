"Juzga siempre un libro por su portada": una web en la que encontrar libros surrealistas y que existen realmente

'Always Judge a Book By its Cover' (juzga siempre a un libro por su portada) es una página web que nos invita a encontrarnos con una serie de libros que, seguramente, no veremos en las listas de lo mejor del año.

"Algunos libros ganan premios, otros ganan nuestro corazón, y otros... sólo sirven para confundirnos".

Sí, estos libros existen

El creador de esta web es Tim Holman, responsable de otras webs un tanto alocadas y conocidas: The Useless Web (un portal que nos lleva a "páginas inútiles") o Mosquito.js (sí, un generador del molesto sonido que hace este insecto).

En Always Judge a Book By its Cover nos invita a descubrir una serie de libros que parecen una parodia, pero la realidad es que han sido publicados y puedes comprarlos (de hecho, incluyen los enlaces a Amazon).

De esta manera podemos encontrarnos con títulos tan surrealistas como 'How to Talk to Your Cat About Gun Safety' (Cómo hablarle a tu gato sobre la seguridad de las armas), 'Toilet Paper Origami: Delight your Guests with Fancy Folds' (Origami de Papel Higiénico; deleite a sus invitados con pliegues elegantes) o 'How to Raise Your I.Q. by Eating Gifted Children' (Cómo aumentar su coeficiente intelectual comiendo niños superdotados).

Además de incluir un botón para poder ir a la página de este libro en Amazon, en esta web incluyen directamente una sinopsis para que sepamos de qué van exactamente cada una de estas obras.

"¿Alguna vez has estado esperando fuera de un baño, y la persona que está dentro parece pasar demasiado tiempo allí. Bueno, ahora sabes que han leído este libro".

Como es de esperar, las reseñas de estos libros en Amazon no tienen desperdicio. Por ejemplo, el centrado en origami y papel higiénico actualmente cuenta con 147 calificaciones.

Si has encontrado algún libro que podría encajar en este listado tan particular, existe un formulario que puedes completar vía Google Docs, y así ayudar a que esta web siga creciendo.