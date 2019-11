Según Microsoft, las aplicaciones UWP no están muertas: ahora son un aliciente más para los desarrolladores

Ahora que tan de moda están las Aplicaciones Web Progresivas (con sus siglas en inglés PWA), muchos parecen no recordar que en el pasado la gran apuesta de Microsoft para fomentar la creación y desarrollo de apps tenía un nombre. Eran y son las Aplicaciones Web Universales o popularmente conocidas como UWP.

Eran otros tiempos en los que Microsoft se las prometía muy felices con las UWP y con Continuum. Pero al final, ni una ni otra opción han terminando triunfando. O eso es al menos lo que pensábamos, puesto que para Microsoft, según palabras de algunos representantes, las UWP aún están muy vivas.

No estaban muertas... solo descansaban

Será la llegada de nuevos dispositivos y los sistemas de computación en la nube en el futuro, los que pueden propiciar el despegue de las UWP de nuevo frente a las API's anteriores de Windows que se centraban sobre todo en el panorama PC.

Microsoft había popularizado el término UWP, tanto para desarrolladores como para público en general. Máxime en una época en la que muchos aún daban un cierto hálito de vida para Windows en móviles.

La caída de Windows Phone y el fracaso de Windows 8 hicieron que en Microsoft muchos parecieran retirar el apoyo a las aplicaciones UWP. Un movimiento que podía resultar curioso, sobre todo cuando vemos como más tarde Apple y Google decidieron apostar por una idea similar.

De hecho, Kevin Gallo, Vicepresidente Corporativo de la Plataforma de Desarrolladores de Windows aseguró a ZDNet que este movimiento pudo ser un error, al provocar que las aplicaciones UWP se vieran con peores ojos si se comparan con las de tipo Win32. Estas tenían años de desarrollo a sus espaldas y resultaban más interesantes para los creadores de contenido.

"No deberíamos haber ido por ese camino" es lo que hace unos meses dijo Kevin Gallo

El entorno no era adecuado. No había API's o estas no estaban completas y eso no resultaba motivador, al menos hasta que Satya Nadella llegó a la cima de la empresa y esta parece haber cambiado su forma de proceder.

Nuevos dispositivos, nueva oportunidad

La empresa ahora quiere volver a apostar por las aplicaciones UWP pero de una forma distinta. Han visto los errores del pasado y quieren ponerles remedio para facilitar el que los desarrolladores tengan acceso y utilicen las herramientas para llevar aplicaciones y juegos a Windows 10 y a la Tienda Microsoft.

Los desarrolladores tienen acceso a nuevas formas de trabajo. WPF, Win32 y WinRT, XAML, React Native, Electron o la posibilidad de crear Aplicaciones Web Progresivas (PWA) es algo que permite a los desarrolladores modernizar gradualmente sus aplicaciones en función de sus necesidades. Y todas estas formas permiten que las UWP puedan desarrollarse de forma gradual.

En este sentido hay que destacar también el papel de WinUI, que recordemos que Microsoft quiere llevar a GitHub como código libre. Microsoft está separando la capa de la interfaz de usuario en WinUI, de la que se espera la versión 3.0. Esto se traduce en que los desarrolladores tendrán más fácil el crear Windows Apps ya sea en Win32, UWP, .NET Core o C++, React Native... será más fácil dar el salto desde Win32 a UWP.

Además, el momento crítico llegó con Windows 8 y la caída del ecosistema móvil con Windows Phone, un periodo que no tiene que ver con el actual, donde encontramos como bajo el sistema operativo de los de Redmond conviven dispositivos muy diferentes (HoloLens 2, Surface Hub 2 ,dispositivos de doble pantalla , dispositivos IoT...) todos los cuales son perfectamente compatibles con las UWP.

La época en la que un desarrollador trabajaba sólo con apps para PC se ha acabado. Si hay que programar una utilidad para HoloLens 2 o para un Surface Neo, las UWP son la opción ideal.

De hecho, Microsoft cree que estos sistemas, aunque aún muy jóvenes, crecerán en importancia, especialmente con el cambio a la computación en la nube y la llegada de los nuevos dispositivos en los próximos años.

Fuente | Windows Central

Imagen portada | Flickr