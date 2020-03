Microsoft lanza un mapa interactivo para seguir el avance y novedades sobre el coronavirus

El equipo de Bing de Microsoft ha lanzado una página web en la que se puede seguir en directo el número de infectados por el coronavirus (COVID-19) el los diferentes puntos del planeta.

Para llevar a cabo esta plataforma, la compañía ha asegurado que se está nutriendo de fuentes tan fiables como la World Health Organization (WHO), US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y la European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Actualizada, fácil de entender y responsiva

Michael Schechter, director general de crecimiento y distribución de Bing en Microsoft, declara que muchos desarrolladores de Bing llevan trabajando (sin salir de casa) desde la semana pasada para crear esta web.

Uno de los puntos positivos de esta web, además de estar siendo actualizada constantemente, es que es muy fácil comprender toda la información. En la parte izquierda vemos el total de casos confirmados, y debajo comienza un ranking con los países con mayor número de casos.

Haciendo click en cada uno de ellos nos dará información ampliada de cada territorio: número de casos en activo, cuántos se han recuperado y el número de muertes. Además, debajo aparecerán noticias relacionadas con cada país.

Además, otro punto positivo de la página web creada por el equipo de Bing es que está muy bien adaptada a los dispositivos móviles:

No es el único buscador que está trabajando en un mapa interactivo sobre el coronavirus. Hace unas horas Google ha confirmado que se encuentra trabajando conjuntamente con el gobierno estadounidense para lanzar una herramienta que ayude a visualizar y controlar la pandemia del coronavirus.

“Google is partnering with the US Government in developing a nationwide website that includes information about COVID-19 symptoms, risk and testing information. (2/6) — Google Communications (@Google_Comms) March 15, 2020

Como vemos en el tweet publicado por la compañía, aseguran que la "versión inicial" de esta web verá la luz a lo largo del día de hoy. Actualizaremos esta entrada cuando ya está disponible.