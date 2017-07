Navega Internet como si fuera una ruleta rusa, sin saber dónde acabarás

La mayoría de nosotros visitamos las mismas páginas todos los días, accediendo a ellas a través de marcadores, RSS, redes sociales, etc. Hoy te ofrecemos un viaje hacia lo desconocido, gracias a una página que te llevará a una web aleatoria.

Su interfaz no puede ser más sencilla y minimalista. Cuando accedemos a RandomWeb veremos un fondo de color gris y un botón en el medio que dice "Take me somewhere" (llévame a cualquier parte).

Una vez que lo hayamos pulsado, nos llevará automáticamente a una página aleatoria. He hecho una prueba, y mientras escribía este artículo me ha llevado a los siguientes lugares de Internet:

Lululemon, una tienda de ropa deportiva que desconocía

Un foro sobre monedas antiguas

Una tienda de compactadores de basura

Una lista de IMDb con los thrillers más votados

No conocía ninguna de estas páginas, demostrando que RandomWeb es realmente útil y divertida. Es ideal para tener en nuestros marcadores, dejándonos sorprender cada vez que estamos aburidos.

