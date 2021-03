Project Deluge: una web donde puedes descargar más de 700 prototipos de juegos de PS2 gracias a un proyecto de preservación

Un proyecto de preservación liderado por la comunidad de The Hidden Palace, acaba de liberar más de 700 prototipos de PS2 con versiones en desarrollo de Shadow of the Colossus, God of War y muchos más videojuegos emblemáticos de la era.

Se trata del Proyecto Deluge, una iniciativa para archivar y evaluar todos los elementos que aparecen en un montón de material de desarrollo de videojuegos que se ha reunido a lo largo de muchos años. Para iniciar han liberado la nada despreciable suma de 752 prototipos únicos de juegos de PlayStation 2.

Introducing - Project Deluge, one of our biggest endeavors yet. Presented to you - over 700 PlayStation 2 prototypes have been archived for your enjoyment. This part is only the beginning, so stay tuned for more! https://t.co/D8doin5GZK Enjoy and have fun! pic.twitter.com/cxQs1vm2QF