Satisfyer, mascarillas, Ukelele: el "abecedario" de las búsquedas más populares en Amazon en plena cuarentena

Me han recomendado varias veces hacerme con un "espiralizador", para así convertir calabacines en una especie de espaguetis vegetales. Ayer por la noche, por curiosidad, probé a buscar opciones en Amazon, pero me equivoqué de letra y pulsé la "s" en vez de la "e".

La función de autocompletar de Amazon actuó con rapidez, y antes de que pudiese corregir mi error apareció un pequeño listado de productos, encabezados por el popular Satisfyer.

¿Qué tipo de cosas he estado buscando para que me recomiende esto? Abrí una pestaña en incógnito desde el navegador, probé a utilizar un VPN y me di cuenta que los resultados eran los mismos.

Se me ocurrió introducir la letra "m" para comprobar una cosa. Efectivamente, el primer producto recomendado por la función de autocompletar son las "mascarillas", uno de los productos más buscados y necesarios en plena cuarentena.

Desconozco cómo hace Amazon para recomendarnos productos en la función de autocompletar, pero que recomiende "mascarillas" (al introducir la letra "m") y "guantes desechables" (con la letra "g") ya nos indica que tiene que ver con los productos más populares del momento.

Abecedario de las búsquedas y productos más populares del momento en Amazon

Por este motivo, hemos decidido hacer un abecedario de la pandemia en Amazon, con los productos que encabezan las recomendaciones de Amazon en plena cuarentena. Hay muchas recomendaciones lógicas, y al mismo tiempo algunas sorpresas.

Debo puntualizar que están ordenados por orden de popularidad (el primero que aparece, justo después de la letra, es el primer producto que nos recomienda Amazon en el buscador).

A : Auriculares inalámbricos , auriculares, Alexa, AirPods

: , auriculares, Alexa, AirPods B : Báscula de baño , batidora, báscula de cocina, "bolsas caca perro"

: , batidora, báscula de cocina, "bolsas caca perro" C : Cascos inalámbricos , cable hdmi, chanclas hombre, cargador iPhone

: , cable hdmi, chanclas hombre, cargador iPhone D : Disco duro externo , dia de la madre regalos originales, dispensador jabón automático, dispensador gel hidroalcohólico

: , dia de la madre regalos originales, dispensador jabón automático, dispensador gel hidroalcohólico E : Esterilla deporte , esterillas yoga, exprimidor eléctrico, empapadores perros

: , esterillas yoga, exprimidor eléctrico, empapadores perros F : Funda iPhone 11 , folios A4, funda Xiaomi Redmi Note 8, Fire TV Stick

: , folios A4, funda Xiaomi Redmi Note 8, Fire TV Stick G : Guantes desechables , gel hidroalcohólico manos, guantes látex, guantes nitrilo

: , gel hidroalcohólico manos, guantes látex, guantes nitrilo H : Humidificador , HDMI, Harry Potter, HP 304

: , HDMI, Harry Potter, HP 304 I : iPhone 11 , iPhone 11 Pro Max, incienso, impresora

: , iPhone 11 Pro Max, incienso, impresora J : Juguetes bebés 1 año , juegos Nintendo Switch, juguetes niños 2 años, juegos de mesa

: , juegos Nintendo Switch, juguetes niños 2 años, juegos de mesa K : Kitchen , Kindle Paperwhite 2020, kativa alisado brasileño, keratina alisado brasileño

: , Kindle Paperwhite 2020, kativa alisado brasileño, keratina alisado brasileño L : Luces LED habitación , LEGO, luces LED, ladrón enchufes

: , LEGO, luces LED, ladrón enchufes M : Mascarillas , mascarillas ffp2, mascarillas antivirus, mascarillas quirúrgicas

: , mascarillas ffp2, mascarillas antivirus, mascarillas quirúrgicas N : NERF , Nintendo Switch Juegos, navaja afeitar barbero, Nancy

: , Nintendo Switch Juegos, navaja afeitar barbero, Nancy Ñ : Ñac Ñac , Ñac Ñac el monstruo comelibros, ñus playmobil, ñora

: , Ñac Ñac el monstruo comelibros, ñus playmobil, ñora O : Ozono , oxímetro, oxímetro dedo, organizador de maquillaje

: , oxímetro, oxímetro dedo, organizador de maquillaje P : Piscina hinchable , pantalla protección facial, piscina, piscinas desmontables

: , pantalla protección facial, piscina, piscinas desmontables R : Ratón inalámbrico , rotuladores, relojes inteligentes mujer, ratón ordenador

: , rotuladores, relojes inteligentes mujer, ratón ordenador S : Satisfyer , secador pelo, sujetador deportivo mujer, soporte móvil

: , secador pelo, sujetador deportivo mujer, soporte móvil T : Termómetro infrarrojos , tablet, tostadoras pan, trípode para móvil

: , tablet, tostadoras pan, trípode para móvil U : Ukelele , USB, uñas postizas, USB 128GB

: , USB, uñas postizas, USB 128GB V : Ventilador , ventilador de pie, visera protección facial, ventosas cristal celulitis

: , ventilador de pie, visera protección facial, ventosas cristal celulitis W : Webcam PC , webcam, walkie talkie niños, whisky

: , webcam, walkie talkie niños, whisky X : Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi Redmi Note 8 Pro

: Xiaomi Redmi Note 8, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 4, Xiaomi Redmi Note 8 Pro Y : Yoga , yoga mat, yogurteras con tarros, yerba mate

: , yoga mat, yogurteras con tarros, yerba mate Z: Zapatero, zapatillas de casa para mujer, zapatillas de estar en casa hombre, zapatillas casa hombre

Creo que hay pocos "haikus" que describan mejor este momento que la siguiente sucesión de términos: "Webcam PC, webcam, walkie talkie niños, whisky". Como vemos, esta lista es un termómetro perfecto de cómo se vive una pandemia dentro de tu casa en pleno 2020.

Como vemos, reinan los productos relacionados con la higiene y la salud (mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes desechables o pantalla de protección facial), aquellos que nos hacen estar confortables en casa (zapatillas, juegos de mesa o incienso) y los que vigilan que no nos pasemos con el sobrepeso (báscula de baño o esterilla deporte).

Será interesante ver cómo evoluciona este "abecedario" con el paso de los meses, y si ciertos productos y tendencias han llegado para quedarse o estamos ante un auge que tiene que ver con el momento que estamos viviendo.