Siete documentales que puedes ver en junio en YouTube sobre el mundo del software y el desarrollo

Si buscas pasar un buen rato aprendiendo sobre software y desarrollo, sin olvidar la informática y la tecnología en general, los documentales son una fantástica opción. En Genbeta hemos buceado en YouTube buscando los mejores vídeos didácticos sobre estas temáticas de todos los tiempos y, a continuación, te presentamos los más interesantes que hemos encontrado.

Todos ellos están en español y son producciones de reconocidos canales o productoras. Coge palomitas, ponte cómodo y disfruta de esa selección. Y no lo dudes, si conoces otros documentales igualmente interesantes, déjanos su enlace en los comentarios. ¡Seguro que la comunidad lo agradece!

La historia del código Linux

GNU/Linux, también conocido simplemente como Linux, es un sistema operativo libre tipo Unix multiplataforma, multiusuario y multitarea. Un sistema que nos apasiona, al que dedicamos la atención especial que merece y que tiene una interesantísima historia detrás que vale la pena conocer. Este documental, La historia del código Linux, la aborda con todo lujo de detalles y de una forma muy amena. Richard Matthew Stallman, por supuesto, no podía faltar. Ni mucho menos Linus Torvalds, cuyo testimonio también recoge este documental.

Mentes brillantes: los inicios de Apple y Microsoft

La rivalidad entre Apple y Microsoft viene de lejos. De tan lejos que parte prácticamente de los orígenes de ambas corporaciones empresariales. Este documental, perteneciente a la serie Mentes brillantes, se traslada a los inicios de ambas empresas y la carrera de Bill Gates y Steve Jobs por innovar en un campo como el de la informática, apenas recién nacido entonces y con mucho por hacer. Con recreaciones de episodios reales de la vida de ambos, esta producción casi casi parece una película.

Historia secreta de los primeros hackers

Historia secreta de los piratas informáticos es un documental que, partiendo de la premisa de que el gran público poco ducho en el mundo informática considera erróneamente a los hackers unos forajidos de la red y lo que reza el título, unos "piratas informáticos", redescubre la historia de los pioneros de este campo. La de personajes tan importantes y trascendentales, por unas y otras razones, como Steve Wozniak, John Draper o Kevin Mitnick.

El mundo del internet de las cosas

El internet de las cosas está ya entre nosotros. Todavía no lo vemos en todas partes, no forma parte de la vida de la mayoría, pero un día será como el internet que yo estoy usando para escribir estas líneas y publicarlas, y que vosotros estáis usando para leerlas. Una tecnología de uso diario, común y general que se fusione con nuestra vida diaria en casa o la oficina. Un cambio vital tremendo que tiene derivadas en el terreno de la privacidad o la seguridad.

Un viaje a los inicios de los inicios

Y para terminar, nos quedamos con un documental que nos transporta hasta los inicios de los inicios. La historia de la computadora y la computación es un viaje en el tiempo hasta el momento en el que se crearon los primeros ordenadores, artefactos primitivos que aunque no lo parezca, tienen mucho que ver con los equipos que utilizamos hoy en día. Una introducción en la historia de la informática más que necesaria para entender el pasado y, sobre todo, el futuro.

La edad de oro del software español

Entre 1983 y 1992, España vivió una época especial. Durante esos años, el país se convirtió en uno de los mayores productores de software de entretenimiento para máquinas de 8 bits, aunque no solo. Aquellos años fueron denominados la Edad de oro del software español y quedaron inmortalizados en este documental del desaparecido Canal C:, especializado en informática y tecnología. De este periodo próspero fueron responsables empresas como Indescomp, Dinamic Software, Topo Soft, Made in Spain, Opera Soft o Zigurat, y muchos nombres propios de desarrolladores que son tenidos en cuenta en esta producción.

La producción de software en Argentina

Emprendedores SSI es una serie documental dispuesta como una atractiva invitación a conocer a las personas y las ideas que están detrás de las empresas argentinas de software y servicios informáticos que han alcanzado reconocimiento a nivel mundial. Este capítulo, en especial, aborda la producción de software y de los servicios informáticos. Esta es una producción de TECtv, una canal perteneciente a la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de la República Argentina.