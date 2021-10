La subida de precios de Netflix duele menos si compartes cuenta: estas son las mejores herramientas para hacerlo

A nadie le gusta pagar más por un servicio, y la última subida de los planes Estándar y Premium de Netflix ha dado algún que otro disgusto a sus usuarios. La plataforma ya efectuó un cambio de precio el pasado año, y hace unos días volvieron a hacerlo, situando la tarifa en 12,99€ para la Estándar y 17,99€ para la Premium. Sin embargo, existen a día de hoy herramientas para no tener que pagar ese precio completo por persona.

Como bien sabéis, cada plan en Netlix establece un límite de dispositivos simultáneos y perfiles que se pueden crear en cada cuenta. De esta manera nacen los planes familiares, los cuales nos permiten compartir los gastos y poder acceder a una misma cuenta pero con un perfil personalizado para cada usuario.

Esta última subida de precios hará que el pago sea también mayor por persona, pero no está de más recordar algunas apps para encontrar personas con las que compartir esos gastos.

En este artículo hablaremos de tres principales aplicaciones con las que compartir los gastos de las principales plataformas de streaming, así como de numerosas otras. De esta manera, en caso de no encontrar gente de confianza para los planes familiares, podremos incorporarnos al plan de otras personas que también tengan esa necesidad.

Together Price

Together Price es sin lugar a dudas una de las más buscadas cuando surgen este tipo de circunstancias. En esta aplicación podremos compartir de manera fácil e intuitiva el coste de las plataformas principales tales como Netflix, Spotify, Disney+, Office 365, Nintendo Switch Online, y muchas más. Básicamente la gran mayoría de planes de suscripción que contengan la posibilidad de compartir cuentas y gastos los podemos encontrar en Together Price.

Para comenzar a utilizar esta herramienta, primero deberemos de registrarnos en la web. Una vez cumplimentado esto, podremos buscar tanto grupos que necesitan personas para su plan, como crear el nuestro propio. En el caso de Netflix, para incorporarnos a un grupo familiar que contenga un Plan Premium, deberemos de pagar con el precio actual unos 4,50 euros por persona, más los costes asociados a la gestión.

¿Cómo se sustenta la compañía? Muy fácil. En vez de utilizar nuestros propios métodos para pagar al administrador de la cuenta, Together Price lo hará por nosotros mediante su propia pasarela de pago, enviando todo el dinero al dueño de la cuenta. De esta manera, para grupos de Netflix o Spotify, Together Price nos cobraría 0,99 euros por costes de gestión. Dichos costes variarán entre un 18 y 30% en función del servicio.

Los pagos se pueden realizar tanto por tarjeta de crédito, como por un monedero digital al que llaman Wallet. Insertando dinero en dicho monedero cada cierto tiempo hará que nos despreocupemos de los pagos, ya que como hemos mencionado arriba están automatizados.

En caso de que no podamos acceder a la cuenta del administrador por alguna razón o porque las credenciales de inicio de sesión no funcionen, podemos solicitar un reembolso en un plazo máximo de 25 días.

Pulpo, la alternativa española

Pulpo es otra de las maneras que tenemos para ahorrarnos algo de dinero en nuestra suscripción de Netflix, al igual que en muchas otras. Esta herramienta por su parte fue desarrollada en España, por lo que dispone de un target algo más centrado en nuestro país.

El funcionamiento es muy similar a Together Price, ofreciendo su propio método de pago al administrador de la cuenta. En este caso encontramos un coste de gestión que varía entre 0,50 y 1,50 euros, dependiendo de nuevo del servicio al que queramos suscribirnos.

Desde el momento en el que hemos escrito el artículo, no disponen de ningún método adicional de pago al de tarjeta de crédito, aunque según la web están trabajando para añadir más formas.

Según exponen desde su sección de preguntas y respuestas, en este servicio también se puede solicitar un reembolso en caso de que las credenciales de inicio de sesión de la cuenta no funcionen, algo de agradecer ya que a fin de cuentas vamos a compartir gastos mayormente con desconocidos.

Spliiit

Con Spliiit tenemos otra alternativa para compartir nuestros gastos y que funciona de manera similar a las dos anteriores propuestas que hemos mencionado.

La principal desventaja con Together Price, es que Spliiit no cuenta aún con aplicación móvil, por lo que todas las gestiones se realizarían a través del sitio web. Además, tampoco tendríamos la posibilidad de adherirnos a suscripciones nacionales como Atresplayer, etc.

En cuanto al coste de gestión, desde la web afirman que es de un 5% más 0,35 euros cada mes. Como monedero digital tenemos también un "Bote" para añadir dinero y que las transacciones sean automáticas al administrador. Además, también contamos con solicitud de reembolso en caso de que lo necesitemos.

Herramientas útiles si todo tu entorno ya tiene grupo

En definitiva, si queremos pagar menos en nuestra suscripción a Netflix y no tenemos la posibilidad de unirnos a un plan con familia o amigos, estos servicios nos vendrán muy bien para compartir gastos. Aunque hay que tener en cuenta que disponen de ciertos gastos de gestión, haciendo que el precio sea ligeramente superior que si lo hacemos por nuestra propia cuenta.

Si decidimos suscribirnos a un plan Premium de Netflix por medio de uno de estos servicios, pagaríamos algo más de 4,50€ por persona en un grupo de cuatro, que es el precio al que nos saldría si nos adherimos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, seguiría siendo mucho más económico que los 17,99 euros mensuales por la cuenta completa.