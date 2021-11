'The NFT Bay', la parodia del popular sitio web que nos permite descargar casi 20 TB de NFTs: un proyecto con fines artísticos

Cuando las siglas NFT entran en juego en cualquier conversación, la discusión está casi asegurada. Y posiblemente no hay nadie que haya ido más allá de esa típica conversación que el australiano Geoffrey Huntley, quien ha creado todo un sitio web parodiando este reciente concepto.

Muy inspirado en 'The Pirate Bay', este 'The NFT Bay' se ha creado con fines artísticos, según su autor. En la web podemos ver un diseño idéntico a la popular web de descarga de torrents, aunque por los links que vemos en pantalla nos encontraremos alguna que otra sorpresa.

Un torrent con casi 20 TB en imágenes

Si navegamos por la web, nos daremos cuenta fácilmente que da igual lo que escribamos en el cuadro de búsqueda, pues nos llevará a la misma página de resultados. Haciendo click en cualquier imagen, nos llevará a la página de descripción del torrent en cuestión, donde podremos descargar un archivo llamado "billion-dollar-nft-torrent". Este torrent contiene varios archivos zip que suman un total de casi 20 TB en imágenes. Pero no imágenes cualquiera, sino aquellas basadas en los NFTs de blockchains como Ethereum y Solana.

"Espero que a través de 'The NFT Bay' se comprenda que lo que la gente está comprando cuando adquieren NFTs ahora mismo no son más que direcciones sobre cómo acceder a descargar una imagen. La imagen no está almacenada en la blockchain y la mayoría de ellas que he visto están alojadas en almacenamiento web2.0 que es como acabar en un 404, signficando que el NFT tiene aún menos valor".

Esta descarga no nos proporcionará los NFTs en sí, lógicamente, pero se trata de una forma bastante divertida por parte del autor de expresar "el poco valor que tienen los NFTs". En pocas horas la web ya ha conseguido atraer a más de un millón de usuarios, según comenta Huntley en una respuesta a su propio tweet.

El proyecto ha causado un gran revuelo, y sobre todo ha molestado a aquellos que se encuentran a favor de los NFTs. Según Huntley, este torrent contiene todos los NFTs en un único archivo. No lo he comprobado, pues no dispongo del suficiente espacio de almacenamiento. Pero aunque no los contuviera todos, ¿de verdad importa?

Vía | The Verge

Más información | GitHub