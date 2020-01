The Poster Database quiere ser el IMDb de los carteles de películas, y ya tiene más de 35.000

Cuando hablamos de cine y bases de datos en Internet, hay que hablar obligatoriamente del gran referente desde que fuera adquirida por Amazon en 1998, IMDb. En esta popularísima página web (y plataforma de streaming gratuita) podemos encontrar los datos que queramos de prácticamente cualquier película que se ha hecho hecho, desde el cine independiente hasta grandes producciones. Sin embargo, cuando hablamos de carteles de películas, no hay un referente igual.

The Poster Database quiere ser eso. Se trata de una web creada por un aficionado que ha formado parte de la comunidad de carteles de películas de Plex y que tras un tiempo en ella, en agosto de este año se lanzó a construir el sitio, que ya cuenta con más de 35.000 carteles de películas. Alcanzar dicha cifra, cuenta el autor en Reddit, solo ha sido posible con el apoyo de varias comunidades.

Con la mira puesta en ser base de datos de servicios

Una web como The Poster Database tiene un potencial enorme entre usuarios que deseen buscar carteles de películas, pero también entre servicios como Plex, Emby o JellyFin, que requieren de plug-ins y de bases de datos para poner carátulas a las películas que indexan de cada usuario. El creador de TPDb ya ha dicho que quieren desarrollar agentes que ayuden en ese sentido.

Personalmente, me gusta mucho la web, tanto a nivel estético, como de organización y "catálogo" de carteles. Ahora mismo es totalmente gratuita y sin publicidad, lo que hace que sea totalmente limpia y podamos deleitarnos con los carteles sin distracciones. Hay, por supuesto, un buscador, que en mi caso, ayuda a encontrar películas aunque escribamos su nombre en español. La sugerencia para acabarlas encontrando, eso sí, las hace en inglés, que es el idioma en que están almacenados los nombres (incluso en películas españolas).

En, The Poster Database, además de con la búsqueda, podemos encontrar carteles que estén clasificados en 'TOP', donde consiguen entrar los más vistos, con más 'Me gusta', o con más descargas. También podemos ver quiénes son los usuarios que más carteles han subido. También hay que saber que no todos son carteles oficiales, por lo que podemos encontrarnos con muchas portadas realizadas por fans. Así son los carteles de la sección 'Textless', es decir, sin texto, donde se han eliminado todas las letras de títulos, logos de productoras y créditos.

También es interesante la sección de 'Discover', que nos permite descubrir de forma aleatoria veinte carteles cada vez que recargamos la página. Junto a esta opción existe la de ver carteles subidos recientemente. Por último, hay un apartado de listas, donde podemos acceder a listas de aficionados, y donde también se recopilan distintos carteles que pertenezcan a una misma películas. Todos los pósters pueden descargarse, aunque la calidad depende mucho de cada uno.

A pesar de ser un producto tan joven, desde luego tiene potencial, pero la web no es todo lo rápida que debería. Sostener algo así sin un gran presupuesto a nivel de coste de hosting acaba siendo muy difícil, por lo que han abierto un Patreon para quien quiera apoyarles. También cuentan con PayPal para donaciones. Estaremos pendientes del proyecto para ver cómo avanza en todos los sentidos.