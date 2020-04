Webs y comunidades imprescindibles para todos los que están jugando Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons es sin dudas uno de los juegos del momento, no solo es un juego ideal para no soltar tu Switch hasta dentro de unos años sino que no pudo aterrizar en mejor momento, con su diseño acogedor y una comunidad que se caracteriza por ser especialmente amable, es el escape perfecto para una situación mundial bastante precaria que casi nadie se imaginó tendría que vivir en su vida.

Ahora, si eres uno de los tantos jugadores dedicados que cada vez se adentra más en el mundo alternativo de su isla y quieres sacarle el máximo provecho a todo, encontrar diseños nuevos, crear tu propio arte para introducirlo en el juego, unirte a una comunidad, intercambiar cosas, comerciar, o simplemente visitar a otras personas aunque sea en un espacio virtual, estas webs te van a venir genial.

Animal Crossing Pattern Tool

Conocido en la comunidad desde hace años por usarse también en juegos anteriores de la saga Animal Crossing, en acpatterns.com tienes la posibilidad de usar la herramienta online para crear diseños que luego puedes importar al juego escaneando códigos QR con la aplicación oficial de Nintendo Switch para iOS o Android.

El editor te muestra una plantilla cuadriculada que puedes cambiar de patrón por varios preestablecidos. Tienes múltiples herramientas para elegir colores y rellenar campos.

Sin embargo, quizás una de sus mejores funciones es la de convertir cualquier imagen en un diseño para Animal Crossing, es decir, puedes subir una foto o ilustración desde tu ordenador y convertirla en un patrón para usar en el juego.

También puedes navegar a través de la librería de patrones creados por otros usuarios que puedes añadir a tu juego de la misma forma, escaneando el código QR.

Nookpedia

Ahora, aunque puedes escanear códigos QR para importar diseños como en otros Animal Crossing, en New Horizons existe la novedad de que una vez que desbloqueas las tienda de las Hermanas Manitas podrás tener tu propia "tienda" de diseños. Básicamente Nintendo te asignará un código de creador y un código para cada uno de los diseños que crees y decidas publicar.

Para añadir estos diseños no necesitas escanear nada, solo introducir el código de otra persona o de un diseño directamente en el panel que se encuentra en la tienda de ropa. Diseños abundan y por ello existe esta iniciativa llamada Nookpedia.

Nookpedia es una web creada por un fan y que ha ido añadiendo a mano algunos de los mejores diseños que comparten los usuarios de la comunidad. Tiene un buscador y filtra los diseños por tipo. Es un trabajo en progreso, pero un excelente sitio donde encontrar diseños rápidamente.

Comunidades

Un imprescindible para disfrutar más el juego en comunidad es Discord, especialmente porque las funciones de comunicación de la propia Nintendo no son las más fáciles de usar. Ahora, como con todo, en Discord han proliferado los servidores sobre Animal Crossing, y uno de los primeros y más grandes es ACNH que ya cuenta con más de 100.000 usuarios.

Si bien este último puede resultar abrumador por la cantidad gigantesca de personas, también puede resultar extremadamente útil para intercambiar items, o para buscar buenos precios para comprar y vender nabos.

Si buscas algo más pequeño y en español, el grupo de Imperio Crossing, o el server de Nintenderos Animal Crossing: New Horizons ESP son una buena opción. Sea como sea, siempre tienes la posibilidad de crear tu propio servidor con tus amigos.

Tampoco sobra recomendar las comunidades de Reddit de Animal Crossing, el subreddit principal r/AnimelCrossing es un buen sitio para reír con memes, compartir tu experiencia, y dentro de este hilo puedes conseguir gente de todo el mundo y de los dos hemisferios compartiendo códigos Dodo o de amigo para visitarse o intercambiar cosas.

A ese quiero sumar la recomendación de r/ACQR un subreddit dedicado a compartir diseños para descargar a través de códigos QR o desde la tienda de las Hermanas Manitas. Es mucho más grande que la recién creada Nookpedia.

Finalmente, les quiero recomendar una pequeñita comunidad creada por una jugadora de España que cuenta actualmente con un grupo de WhatsApp para charlar sobre el juego y hacer amigos, y un grupo derivado de este solo para el comercio.