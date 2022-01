Wordle: el nuevo juego viral para adivinar una palabra todos los días es también una pequeña historia de amor

Es posible que en los últimos días hayas visto a algunas personas compartir en redes sociales como Twitter unos cuadritos verdes, grises y amarillos que al final dicen "Wordle" seguido de unos números.

Se trata de un simple jueguito de adivinar palabras (en inglés) que ofrece un nuevo acertijo todos los días. La mecánica es muy simple pero bastante adictiva, y te deja presumir online si lo haces bien, algo que obviamente le sube puntos y lo que probablemente lo haya hecho viral.

Solo basta con entrar en Wordle desde cualquier navegador para comenzar a jugar. El juego funciona perfectamente en móvil o en el ordenador y te engancha al instante. La forma en que se juega es la siguiente:

Se te presenta una cuadricula de 5x6 casillas y debajo tienes un teclado virtual. En cada casilla va una letra y en cada línea una palabra. Cuando escribas una palabra de cinco letras deberás tocar "Enter" en el teclado virtual para ingresar tu intento.

Estas tres pistas deberían ser más que suficientes para adivinar tu palabra. Pero el juego además te ayuda un poco más dejando resaltadas en el teclado las letras que ya has usado. Eso sí, puede que una misma letra se repita y eso sí que no te lo indica el juego.

La razón por la que este pequeño juego no tiene mil funciones, un montón de anuncios, y no te envía notificaciones para que regreses a jugar una y otra vez, es porque fue creado por una persona para otra persona.

Su creador es un ingeniero de software que solía trabajar en Reddit, y que creó el juego porque a él y su pareja les gustan los juegos de palabras. Su nombre es Josh Wardle, y lanzó Wordle en octubre de 2021. En noviembre unas 90 personas lo habían jugado, para enero de 2021 ya supera la barrera de los 300.000 jugadores.

Look, I don’t want to call myself a “hero” but…



🟩🟨🟨⬜⬜

🟩🟩🟩🟩🟩



Wordle 193 2/6