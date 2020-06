Writty es un editor de texto open source, con un diseño impecable y que te ayuda a "centrarte en lo que importa"

Para muchos, iA Writer es una de las mejores herramientas para escribir, ya que su diseño y sencillez pueden ser clave a la hora de concentrarnos ante una página (digital) en blanco.

Si buscas una alternativa gratuita y, además, basada en la web, quizás debas echar un vistazo a Writty. Se trata de un editor de texto open source que acaba de ser lanzado oficialmente, y es obra del desarrollador Carlos Yllobre.

Privacidad y sencillez

No será necesario crear una cuenta para poder utilizarlo, y disponemos de una extensión para Google Chrome por si queremos tenerlo siempre a mano. Otro punto positivo es que Writty "no almacena tu contenido en ningún otro lugar que no sea su navegador".

Como ya viene siendo habitual en este tipo de aplicaciones, disponemos de un modo oscuro, que podemos activar o desactivar en la parte superior derecha del editor.

En la parte izquierda veremos una barra de herramientas en la que podemos poner el texto en cursiva, negrita, subrayar, poner citas, enlaces, listados o incluso subir una imagen desde nuestro equipo.

Debajo de esta barra de herramientas tendremos siempre a la vista un contador de caracteres, y el botón que aparece en la parte inferior nos permite descargar el documento en tres formatos: .PDF, -HTML y .TXT.

Seguramente muchas personas echarán de menos el soporte para MarkDown. Es algo de lo que está al corriente el propio Carlos Yllobre, quien afirma que la implementación de MarkDown "es definitivamente algo que le gustaría añadir en un futuro".

Así que quizás sea buena idea mantener esta nueva plataforma en nuestros favoritos, ya que puede mejorar mucho en futuras versiones, y puede ser ideal cuando queramos escribir ciertos documentos sin instalar absolutamente nada.