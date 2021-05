Más detalles de Cloud PC, "el Windows 10 en la nube" que está preparando Microsoft

Uno de los proyectos más prometedores de software que se esperan de manos de Microsoft es 'Cloud PC'. Sin todavía haber un nombre oficial, así es como se conoce a lo que sería Windows 10 en la nube, funcionando sobre Windows Virtual Desktop. Es decir, en esta ocasión no hablamos de una función de Azure para desarrolladores, sino de contar con todas las posibilidades de un PC pero en remoto.

La forma más sencilla de entenderlo sea llevándolo al terreno de lo que ha llegado antes: los videojuegos. Cloud PC sería a Windows 10 lo que Google Stadia o Microsoft xCloud son a las consolas. Por el momento, se conocen muy pocos detalles de este Windows 10 en la nube, pero como recogen en Windows Latest, la compañía de Redmond describe el servicio como "como una oferta estratégica y nueva que proporciona una experiencia "moderna, elástica y basada en la nube".

La web de soporte no aporta mucho más que su existencia

La novedad que ha encontrado Windows Latest es que Cloud PC ya tiene una web de soporte. De momento está prácticamente en blanco y sin entradas, pero ya se puede acceder públicamente desde aquí. Y pese a todo, algo de información se extrae de esta web.

Según los documentos, Cloud PC utilizará Microsoft Graph, algo que ya se detalló en las ofertas de trabajo que indicaron que lo de Windows 10 en la nube iba en serio. Graph es, según la compañía "una API para web REST que permite tener acceso a los recursos del servicio Microsoft Cloud", y que permite interconectar plataformas como Office, Windows, etc.

Sobre precios, no hay nada dicho, pues el servicio ni siquiera está anunciado, pero todo indica que no habrá planes gratuitos. En Windows Latest sí recogen que la configuración media moverá este Windows 10 en la nube con 4 GB de RAM y la alta tendrá 8 GB y dos vCPU. Se podrá subir a tres vCPU y 8 GB de RAM. Todos los equipos tendrán 96 GB de SSD. Como vemos, y a falta de saber potencia real, Cloud PC no parece que se vaya a enfocar al principio a tareas muy exigentes.