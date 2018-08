Descubre una vulnerabilidad zero-day en Windows 10 y la publica en Twitter en lugar de reportarlo a Microsoft

Hay gente que quiere ver el mundo arder, y ese parece ser el caso del usuario de Twitter SandboxEscaper, un hacker que descubrió una vulnerabilidad desconocida en Windows 10 y decidió publicarla en Twitter en lugar de reportarlo a Microsoft, porque "ya no le importa una mierda la vida".

Ese es el mensaje que acompañó su tuit con el enlace a GitHub en donde muestra una prueba de concepto para aparentemente explotar la vulnerabilidad. El bug está descrito como un fallo de seguridad en el programador de tareas de Windows que permite la escalada de privilegios, y uno que aún no tiene solución.

Here is the alpc bug as 0day: https://t.co/m1T3wDSvPX I don't fucking care about life anymore. Neither do I ever again want to submit to MSFT anyway. Fuck all of this shit.