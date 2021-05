Este inédito diseño de Windows XP tiene detalles mucho mejores que su versión comercial, y es una pena que nunca llegara al sistema

Hace 22 años, en 1999, comenzó el desarrollo del sistema operativo del nuevo milenio, que acabaría siendo uno de los más usados y famosos de la historia, Windows XP. Sin embargo, antes de llamarse así, internamente, XP, el sistema de la 'eXPeriencia', se conoció como Whistler, que hacía referencia al lugar donde esquiaban muchos de los empleados de la Microsoft.

Con Whistler, Microsoft quiso hacer un gran trabajo uniendo entornos, pero para el usuario, de lo más importante fue el estivo visual Luna que acabó llegando con XP. Ahora, gracias a la cuenta de Twitter @beta_collector, conocemos el estilo de la fase de diseño previa al desarrollo.

Windows XP was codenamed "Whistler." Today, I present to you a prototype image from the design phase prior to development! I think it's really interesting looking back at this and seeing how the UI went from this, to "Watercolor" in beta builds, and finally to "Luna" in XP. =) pic.twitter.com/BpWWUzJMUP