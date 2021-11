Este es el nuevo Windows Media Player para Windows 11: una mezcla entre el clásico y el olvidado Groove Music

Microsoft acaba de presentar su nuevo reproductor multimedia para Windows 11 al que han bautizado simplemente "Media Player". Este, a diferencia del actual Groove Music, también servirá para reproducir nuestras colecciones de vídeo al estilo del clásico Windows Media Player (que sigue viviendo escondido en Windows 10 y 11).

El nuevo reproductor llega obviamente siguiendo el estilo de diseño del nuevo Windows 11. A simple vista es muy poco lo que cambia en comparación con Groove Music; los botones, las tipografías, el espaciado y los colores tienen diferencias sutiles para integrarse mejor con Windows 11, pero en funciones es prácticamente igual.

Ya disponible para todos los miembros del Programa Insider en el canal Dev

Windows 11 Media Player ya está disponible para todos los usuarios que se encuentren en el canal dev del Programa Insider de Windows 11, lo que quiere decir que tanto quienes estén en el canal beta, como los usuarios de la versión estable, tendrán que esperar un buen rato más para poder usarlo.

Microsoft explica que si tu colección musical está en Groove Music hoy, tanto tu librería como tus listas de reproducción se migrarán automáticamente al nuevo Media Player, que además reemplazará al otro reproductor de música por completo.

De forma similar a Groove, Media Player ofrece una vista de reproducción dedicada que muestra las caratulas de los discos, pero esta vez mejora un poco en el apartado visual mostrando más imágenes del artista tanto en vista completa como en el minireproductor.

Reproducción de vídeo en el nuevo Media Player de Windows 11

Aunque en ningún momento se ha hablado de reemplazar la app Películas y TV, el nuevo Media Player ofrece soporte total para navegar, gestionar y mirar tu librería local de vídeos. Todo tu contenido aparecerá de forma automática, aunque siempre puedes añadir carpetas de forma manual para que el reproductor las añada.

Microsoft quiere traer funciones del Windows Media Player clásico a este nuevo Media Player de Windows 11

El equipo de desarrollo también nos invita a dejar nuestros comentarios en el Centro de Opiniones para saber qué funciones quisieran ver implementadas en el nuevo reproductor, haciendo énfasis en funciones del clásico Windows Media Player que quisiéramos ver en el nuevo.

Si estás en el canal Dev de Windows 11 y todavía no ves el nuevo reproductor en tu sistema, es algo normal, estas actualizaciones suelen enviarse de forma progresiva y no todos los usuarios las reciben al mismo tiempo. Al momento de escribir esto en un ordenador con la última build de ese canal, todavía no lo he podido probar.

