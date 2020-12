La justicia ordena repetir una oposición porque a una candidata le saltó una actualización de Windows 10 durante un ejercicio

Un examen de oposición, dos ejercicios y Windows 10 en el ordenador. Estos son los ingredientes de una historia curiosa que se ha convertido en noticia por la circunstancia que ha llevado a la justicia a dictaminar que la prueba debe repetirse: una inoportuna actualización de Windows 10.

En mitad del segundo ejercicio del que constaba la oposición, consistente en la reproducción de un texto en Microsoft Word durante un tiempo limitado de 15 minutos, a varios candidatos al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia les saltó una ventana de actualización del sistema.

La opositora, que suspendió el ejercicio interrumpido por la actualización de Windows, va a poder repetirlo al verse violado su derecho a la igualdad en el acceso a la función pública

La irrupción de actualización supuso una violación del derecho a la igualdad

La ventana en cuestión "invisibilizaba el documento en el que se realizaba el ejercicio, imposibilitando su continuación durante alrededor de 1 minuto", recoge el medio especializado Noticias Jurídicas. Así lo atestigua la propia afectada en un texto firmado junto a la funcionaria que actuó de vigilante y presidenta del tribunal de selección, que amplía los detalles.

Esta trabajadora pública, de acuerdo con la información publicada, concedió al conjunto de los opositores 30 segundos adicionales para la realización del examen porque fueron unos cuatro o cinco los afectados según su testimonio y la interrupción solamente duró alrededor de 10 segundos. No obstante, esto no fue suficiente al parecer de la justicia.

Además de verse sorprendida por la irrupción de la actualización del sistema, solo contaba con la instrucción de no manipular el sistema

Lo entiende de esta manera la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional en una sentencia que anula la lista definitiva de aprobados de esta oposición porque estima que se violó el derecho a la igualdad en el acceso a la función pública de la candidata recogido en el artículo 23.2 de la Constitución. Además de verse sorprendida por la incidencia, solo contaba con la instrucción de no manipular el sistema.

El tiempo no recuperado, concluye la justicia, puede considerarse relevante. Es por ello que al no haber contado con el lapso preciso con el que sí contaron otros aspirantes, no pudo concurrir a la prueba en igualdad y se le debe repetir la prueba. Una prueba que, por cierto, suspendió. Tras su repetición deberá ser nuevamente valorad y clasificada en la lista de aprobados si procede.