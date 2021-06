Logran ejecutar Windows 11 completo en el Lumia 950 XL, que se une al club de inmortales de la HTC HD2

La versión preliminar de Windows 11 fue liberada en el programa Windows Insider el lunes por la tarde. Pocas horas después, Gustave Monce publicó pruebas de que había logrado ejecutar Windows 11 en su Lumia 950 XL, un teléfono que en su día se lanzó con el objetivo de, simplemente, mover Windows 10 Mobile como el flagship de la familia.

Lo de aquel sistema operativo no acabó nada bien, y es una historia por todos sabida. Sin embargo, con la llegada de Windows 10 en ARM, ejecutar Windows 10 completo en el Lumia 950 XL fue posible gracias a WOA Project, un proyecto para llevar Windows a los Lumia 950, y con el que consiguieron incluso dual boot.

Tal y como Gustave Monce ha reconocido, lograr ejecutar Windows 11 en el Lumia 950 XL es algo que ha conseguido de una forma rápida y con prisas tras un día de trabajo. Algo que se puede observar en el vídeo es que, dado que Windows 11 llega con una interfaz más adaptada a los táctil, el manejo del terminal parece un poco mejor que con Windows 11.

También ayudan los nuevos gestos y la nueva vista de pantalla partida que mostraron en el evento, pero evidentemente sigue sin ser un sistema adaptado a una pantalla tan pequeña. Cabe decir, además, que el Snapdragon 810 del Lumia 950 XL muestra sus seis años de edad (y es el peor procesador de gama alta de Qualcomm que se recuerda), y eso hace que el sistema no vaya muy rápido. A ello hay que sumar, obviamente, que el almacenamiento interno del Lumia es el lento eMMC, cuando en el año en que fue lanzado ya había UFS.

In case you got doubts, yes, it does do calls lol pic.twitter.com/Vs1wS1Xvaf