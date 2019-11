Microsoft integrará el protocolo HTTPS sobre DNS directamente sobre Windows 10 para mejorar la privacidad de nuestra navegación

La privacidad a la hora de navegar es algo que nos preocupa cada vez más. Esa expresión de "si no tengo nada que ocultar" cada vez tiene menos cabida en nuestras conversaciones. No se trata de ocultar, sino de mantener a salvo nuestros datos y de ahí el auge de servicios como Cloudflare o navegadores como Brave.

El siguiente paso es el que piensan en dar en Microsoft y no es otro que integrar el protocolo HTTPS sobre DNS (HTTPS-over-DNS) directamente en Windows 10. A los proveedores de servicios puede que no les haga mucha gracia, pero nuestra navegación ganará un plus en privacidad.

Navegación ahora sí, privada

Para ponernos en contexto, las DNS (por sus siglas en inglés Domain Name System) o Sistema de Nombres de Dominio, sirven de forma que cuánto tecleamos un dominio el equipo o el navegador sabe a qué página web debe acudir. Sirve por lo tanto, para convertir la IP de cada página en el nombre de dominio correspondiente. En resumen lo que hace es crear términos y denominaciones más fáciles de recordar.

El problema es que hasta ahora esa conversión se hace en texto plano y sin proteger. Nuestra navegación está por lo tanto expuesta, no sólo a ciberataques como puede ser uno del tipo man-in-the-middle, sino que la propia operadora que presta sus servicios puede rastrear qué páginas web visitamos.

Han sido los ingenieros Tommy Jensen, Ivan Pasho y Gabriel Montenegro, responsables de Windows Core Networking, los que han anunciado esta posibilidad más que real dentro de los foros de la empresa.

Con este paso, el uso del sistema HTTPS-over-DNS, basado en el estándar RFC 8484, lo que logramos es mejorar la privacidad de los usuarios y de paso optimizar la navegación reduciendo la latencia con un tráfico cifrado a través de HTTPS.

Con la adopción de esta técnica, el sistema operativo, en este caso Windows 10, será el que se encargue de protegernos frente al rastreo y filtrado de los proveedores de servicios y de posibles atacantes.

Esta medida seguro que no gusta a los operadores (ISP) y autoridades que puedan tener competencias en lo que a la navegación se refiere, es un paso importante. Microsoft sigue los pasos que Google emprendió con Chrome, Mozilla con Firefox o Cloudflare al ofrecer las DNS 1.1.1.1.

Vía | ITNews

Fuente | Microsoft