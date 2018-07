Microsoft Managed Desktop, la idea de Microsoft para alquilar ordenadores en vez de venderlos

Microsoft parece está trabajando en un servicio con el que te permitiría alquilar tu próximo ordenador en vez de comprarlo. Tal y como se puede extraer de algunas ofertas de trabajo el servicio se llamaría Microsoft Managed Desktop, y fuentes internas le han dicho a ZDNet que se trataría de un servicio con el que Microsoft trataría de abrazar el concepto 'Desktop as a Service' (DaaS), el ordenador como servicio.

La idea detrás de este concepto es la de aplicar en el hardware el modelo de suscripción mensual que ya llevamos unos años viendo en el mundo del software con Office 365 o Photoshop CC. Empresas como Apple ya han empezado a explorar esta posibilidad con programas como el iPhone Upgrade Program, y parece que la próxima en probar suerte podría ser Microsoft.

Microsoft se ocupará de todas las actualizaciones

Tal y como han dibujado las fuentes internas este servicio, el usuario pagaría una cuota mensual a cambio de recibir un ordenador con Windows 10. El usuario no tendría que gestionar este ordenador, ya que del mantenimiento y la provisión e instalación de actualizaciones de Windows 10 se ocuparía la propia Microsoft de forma remota.

Seguramente esta pérdida de control pueda repeler a muchos usuarios que prefieren ser ellos quienes decidan cómo y cuándo actualizan el equipo. Sin embargo, la idea está más enfocada a las empresas y que estas puedan ahorrarse los problemas por incompatibilidades menores que pueden encontrarse en las grandes actualizaciones semestrales de Windows 10.

En cualquier caso, no tenemos que dejar de tener en cuenta que de momento todo esto son rumores, y que habrá que esperar a que Microsoft presente oficialmente este servicio para ver cuál es su propuesta concreta. También será interesante ver las posibles diferencias con "Surface as a Service", una tímida aproximación a este concepto que anunciaron hace dos años, y que hasta la fecha no han impulsado demasiado.

De hecho, tal y como le han dicho sus fuentes a ZDNet, la idea de Microsoft sería la de unir en un nuevo servicio intentos anteriores como el "Surface as a Service" o el sistema de configuración basado en la nube Windows Autopilot. Pero como hemos dicho antes, de momento estamos sólo ante un proyecto en el que está trabajando Microsoft, y no se ha dado a conocer ninguna fecha aproximada en la que pudiera ser presentado oficialmente.

Vía | ZDNet

En Xataka | Device as a Service: ¿alquilarías tu smartphone o tu portátil en lugar de comprarlo?