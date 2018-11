Microsoft reconoce un bug que desactivó o degradó licencias de Windows 10 a muchos usuarios

Como ya hemos mencionado en artículos recientemente, no corren buenos tiempos para el control de calidad en lo que respecta a Windows 10. Tras todos los hechos relacionados con la actualización Windows 10 2018 October Update, cuyo despliegue sigue sin reanudarse, cientos de usuarios han comunicado por diversos foros y comunidades como Reddit que, de repente y sin modificar nada, su licencia de Windows 10 Pro se ha desactivado.

Según reconoció en la web de respuestas de Microsoft un empleado de la compañía, eran conscientes del problema que algunos usuarios estaban experimentando de Windows 10 Pro y Windows 10 Enterprise no reconociendo las licencias como activadas. Otros usuarios advertían de que el asistente de activación de Windows 10 estaba informando de que la licencia del equipo era para Windows 10 Home, pese a haber adquirido la licencia superior.

