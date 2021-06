Microsoft vuelve a lanzar actualizaciones automáticas de Windows 10 sin preguntar en equipos que se van a quedar sin soporte

Tras llevar entre alguno de nuestros equipos desde el pasado 18 de mayo, Windows 10 May 2021 Update o Windows 10 21H1 está lanzándose de forma automática a millones equipos que están aún en Windows 10 versión 2004 o May 2020 Update. Esta es una versión cercana a perder el soporte, pues Microsoft la "abandonará" el 14 de diciembre de 2021.

La compañía ha explicado en varias ocasiones que está utilizando aprendizaje automático para actualizar equipos, y es la segunda vez este mes que se lanza un despliegue automatizado.

Today we are starting a new rollout phase for Windows 10, version 21H1 using our latest machine learning model to begin the multi-month process to automatically update devices running Windows 10, version 2004, that are approaching end of servicing. https://t.co/8U7oE99khb