Ya no podrás jugar a tus juegos de Steam ni en Windows XP ni en Windows Vista y "la culpa" es de Google Chrome

Si formas parte del muy reducido grupo de usuarios que aún usan sistemas como Windows XP o Windows Vista y además por alguna razón también los usas para jugar videojuegos de Steam, es hora de decir adiós a esa posibilidad y por favor, actualizar tu sistema operativo.

El cliente de Steam ya no es compatible con esas versiones de Windows, no importa que tan antiguo sea el juego, no podrás volver a acceder a ellos desde Steam, ni a la tienda digital. Valve explicó en un comuinicado que el fin del soporte oficial es a partir del 1 de enero de 2019.

¿Qué tiene que ver Chrome?

Pues que Steam integra una versión de Chrome para el navegador interno que usamos en el cliente, y esa versión de Chrome ya no funciona en versiones viejas de Windows como XP y Vista. De hecho, el soporte de Chrome para estos sistemas terminó en 2015, así que esto no debe sorprender a nadie.

Además de esto apuntan que las versiones futuras de Steam requerirán actualizaciones de seguridad y características de Windows que solo están presentes desde Windows 7 en adelante.

No te conformes con actualizar a Windows 7

Aunque Windows 10 es desde hace rato el sistema operativo más usado para jugar en Steam con más del 60% de los usuarios, aún existen muchísimos jugadores en Windows 7.

Si bien entre Windows XP y Vista son mucho menos del 1% y hasta hay más gente jugando en Linux que en esas versiones del sistema de Microsoft, Windows 7 todavía se lleva al 31% de los usuarios a pesar de no ser compatible con DirectX 12, de que su soporte oficial terminara en 2015 y de que su soporte extendido termine en un año.

Puede que Windows 10 venga amasando una reputación de inestable y problemático desde hace bastante tiempo, pero sigue siendo la versión más moderna de Windows, con el mejor soporte, de hecho ya es la única con soporte gratuito, Windows 8.1 ya entró también en fase de soporte extendido.