La nueva PowerToy de Windows 10 permitirá grabar la pantalla y hacer GIFs

Una de las grandes carencias con las que se lanzó Windows 10 fue la de no contar con una herramienta para grabar la pantalla, aunque en su momento no era visto como algo tan importante como ahora, cuando casi todos los sistemas operativos de escritorio y móviles están incluyéndolo. A día de hoy, el sistema permite grabar la pantalla con la Barra de juego de Xbox, es decir, sin instalar nada.

Sin embargo, sigue sin ser lo más directo o cómodo en todos los casos, y buscando una "grabación eficiente", Microsoft está desarrollando, 'Video GIF Capture', una nueva herramienta de las PowerToys con la que compartir "más que imágenes estáticas" del escritorio. La compañía, como cuenta en GitHub, ve la necesidad de contar con una herramienta ligera para permitir grabaciones sencillas. Reconocen que existen herramientas de terceros que cumplen con la función de grabar, pero creen que tienden a ser demasiado complicados.

Un equivalente a las herramientas de capturas de pantalla, pero en vídeo

En Windows 10, la forma más cómoda de hacer capturas de pantalla a día de hoy es con la combinación de teclas Windows + Shift + S. Con Video GIF Capture, Microsoft plantea lo mismo con la combinación Windows + Shift + R. Al invocarla, la pantalla se oscurecería y aparecería un menú con las distintas opciones de área que se ofrezcan.

Una vez se selecciona el área que se quiere grabar, la herramienta de las PowerToys comienza a recoger todo lo que ocurre en la selección, ofreciendo un botón para parar la grabación. Cuando ésta acaba, se abre una ventana que permite recortar el vídeo, elegir la calidad o guardar como GIF. A diferencia de otras aplicaciones más avanzadas, Video GIF Capture no permite recoger audio de micrófonos en el estado propuesto en GitHub, pero lo que no será de gran ayuda con tutoriales en lo que no se pueda contar lo que hace falta de forma gráfica.

Lo que sí se grabará es el audio del sistema. Además, la herramienta permite que en lugar de guardar el trabajo, se copie al portapapeles, algo pensado en los usos de hoy en día, cuando los usuarios comparten muchos GIF y vídeos en redes sociales. Como gran carencia en plena pandemia cabe destacar que no podremos integrar un vídeo de nuestra webcam en la selección.

Vía | Windows Latest