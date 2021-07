PrintNightmare: Microsoft advierte de una vulnerabilidad crítica en Windows que aún no tiene parche y está siendo explotada

Microsoft ha publicado una advertencia sobre un nuevo bug zero day que afecta a todas las versiones de Windows. Aunque no se le ha asignado todavía una calificación, se trata de una vulnerabilidad de ejecución remota de código, lo que probablemente la ponga en el nivel más crítico.

La vulnerabilidad CVE-2021-34527, que está siendo investigada, afecta al Servicio de Cola de impresión de Windows (Windows Print Spooler) y permite a un atacante ejecutar código de forma remota en el sistema con privilegios elevados.

