La última gran actualización de Windows 11 se ha lanzado con bug y afecta a una de sus novedades: el Bloc de Notas con pestañas

Microsoft comenzó ayer a distribuir entre los usuarios de Windows 11 un nuevo pack de actualizaciones (sin nombre oficial, pero conocido como 'Moments 2' a nivel interno) que trae bajo el brazo numerosas características nuevas, desde la integración con el nuevo chatbot de Bing hasta la nueva aplicación de Microsoft 365, pasando por el desembarco de las pestañas en el Bloc de Notas.

Este cambio en el Bloc de Notas, que lo acerca un poquito más a herramientas de terceros como Notepad++, es más que bienvenido por aquellos que podemos usar varios ficheros de texto de manera simultánea...

...pero tiene un problema: Microsoft la ha lanzado con bugs. No es que sea un hecho ajeno a la tradición de Microsoft con las actualizaciones, sin embargo en este caso el problema no gira en torno a un bug no detectado, sino a uno que lleva tiempo en la lista de problemas conocids por los usuarios del programa Insiders.

Continúa la tendencia de Microsoft de "lanzar primero, arreglar más tarde" a la hora de ofrecernos las actualizaciones de Windows

Y es que, desde que el nuevo Bloc de Notas con pestañas empezó a probarse entre los usuarios de las versiones inestables de Windows 11, se detectó que el atajo de teclado 'ALT+F, X', que permite cerrar la ventana en primer plano, provocaba que el sistema operativo intentase cerrar todas las instancias abiertas del programa.

Si, efectivamente, tenemos varias ventanas independientes del Bloc de Notas (que no pestañas) abiertas al mismo tiempo, usar el atajo se traducirá en una repentina aparición de cuadros de diálogo solicitando guardar los cambios realizados, lo cual interrumpe por completo el flujo de trabajo del usuario.

Y sí, efectivamente, pese a tener desde hace semanas identificado este bug, se le ha colado a Microsoft dentro de una gran actualización del sistema operativo. O, peor aún, han decidido que retrasar el lanzamiento de la misma era menos asumible que mantener el calendario e intentar parchear el problema más tarde.

El mismo usuario que ha desvelado el problema en Twitter lo ha notificado en el Centro de Opiniones de Windows; por ahora, no ha recibido comentarios por parte de los empleados de Microsoft:

Un vistazo a… WINDOWS 11 NIVEL DIOS 17 TRUCOS y FUNCIONES para DOMINARLO

Eh, pero estoy probando y a mí no me pasa eso

Hay que recordar que "ALT+F, X" significa "Pulsar juntos 'Alt' y 'F' y, luego, 'X'" y que no funciona en las instalaciones de Windows en español, pues se basa en los términos en inglés de la interfaz del Bloc de Notas: en español no existe el menú 'F'ile, sino 'A'rchivo.

Esto es lo que se le muestra al usuario cuando pulsamos 'ALT+A' y el programa queda a la espera de que pulsemos otra tecla que active la función en concreto que deseamos entre las disponibles en el menú (en nuestro idioma 'E' sería el equivalente de la 'X' en inglés):

Vía | NeoWin

Imagen | Rafael Rivera en Twitter