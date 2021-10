Windows 10 November 2021 Update es la próxima "gran" actualización del sistema: estas son sus novedades

Ya sabemos qué nombre ostentará oficialmente la próxima gran actualización de Windows 10, que nos permitirá dejar atrás la actual versión 21H1 lanzada el pasado mes de mayo: Windows 10 November 2021 Update (la conocida hasta ahora como 'Windows 10 21H2'). De hecho, aunque la compañía le ha puesto nombre, en Windows Update aparecerá como Windows 10, versión 21H2. Nada de viejos nombres como 1806 o 2004.

La compañía ha anunciado que a usuarios del programa Windows Insider ya les está ofreciendo la Build (compilación) 19044.1288, que creen que es la versión final. Por ello, ya no está en el canal beta o desarrollo, sino en el Release Preview Channel. Si estás en el programa y quieres recibirla, solamente debes ir a Windows Update y pulsar en buscar actualizaciones.

Estas son las novedades de la versión que ya se puede descargar para instalaciones limpias

Además de enviarla a través de Windows Update, Microsoft ha puesto a disposición de los usuarios del programa Windows Insider un enlace para descargar el archivo ISO de Windows 10 November 2021 Update. De esta forma, podremos probar la nueva versión del sistema en instalaciones limpias.

No sabemos cuánto comenzará a llegar a usuarios corrientes de Windows 10, pero en 2019, November Update llegó el día 13 del mes, así que probablemente no estemos muy lejos de poder contar con ella. Microsoft desveló hace bastante tiempo que el soporte de Windows 10 acabará en 2025, pero lo que no ha hecho por el momento es informar de hasta qué momento habrá actualizaciones semestrales en su "viejo" sistema operativo.

Windows 10 November 2021 Update es una actualización grande, pero en el fondo pequeña, pese al cambio de nombre. Y es algo que más allá de conocer por ver a Microsoft centrada en Windows 11, se ve por su lista de novedades oficial: