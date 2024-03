Windows 10 se acerca al final: las dos fechas a recordar en las que millones de PC se quedarán sin actualizaciones de software

Windows 10 tiene los días contados, y esto es un grave problema para la gran cantidad de ordenadores que no han decidido porque no quieren sus dueños o porque no pueden hacerlo. El momento para su "muerte" ya está marcado con dos fechas muy relevantes que se tienen que marcar en el calendario de aquellas personas que no han dado el salto.

2025 es el año en el que las actualizaciones de seguridad gratuitas dejarán de llegar a los ordenadores que siguen instalados en Windows 10, y los dejará 'indefensos' ante las amenazas que no paran de surgir en nuestros equipos. Pero lo realmente preocupante es que en total 240 millones de PC son los que se quedarán sin este soporte.

Windows 10 sigue instalado en millones de PC

Las razones que existen para que Windows 11 todavía no haya incrementado de manera considerable su cuota de mercado son varias. Una de ellas es la desconfianza de los usuarios en actualizar sus equipos por el miedo que ocurra algún fallo de software que impida su normal funcionamiento. Pero también está el hecho de que se tienen que cumplir unos requisitos de hardware muy importantes.

Pero como hemos dicho, hay dos fechas muy importantes que vas a tener que anotar en el calendario. La primera de ellas es el 11 de junio de 2024, cuando acabará el soporte de actualizaciones para Windows 10 21H2, tanto en el caso de las licencias de Hogar, Profesional, Educación o Empresa. Aquí deberás intentar subir a 22H2 en el caso de que sea posible.

En el caso de que ya te encuentres en la última versión de Windows 10, que es precisamente 22H2, la fecha concreta para quedarte sin actualizaciones va a aumentar. En concreto, estarás protegido hasta el 14 de octubre de 2025, cuando ya no se recibirán las actualizaciones de seguridad.

Obviamente, Windows 10 no se va a bloquear, y se va a seguir utilizando el ordenador durante muchos años más. Pero debes saber que estarás totalmente expuesto ante una de las muchas amenazas que van a ir surgiendo con el paso del tiempo. Lo recomendable es dar el salto a Windows 11 si tu hardware es compatible para poder evitar este tipo de problemas a futuro.

