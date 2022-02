Windows 11 advertirá que tu PC no es compatible con Windows 11... aunque ya estés usando Windows 11

Es posible que Windows 11 haya generado más conversación por su lío con los requisitos mínimos que por todas sus novedades. Y es que a pesar de la gran pared que suponen cosas como TPM 2.0 para muchos equipos, igual es posible instalar el sistema en un ordenador no compatible.

La última gran novedad relacionada con esto es que el sistema comience a decirte que tu PC no es compatible y no cumple los requerimientos. Como descubrió Albacore, las próximas versiones de Windows 11 incluirán un pequeñísimo recordatorio indicando que no cumples con los requisitos.

Estoy usando Windows 11 en un equipo no compatible: ¿Qué significa este mensaje?

¿Lo ves?

De momento, absolutamente nada más que eso. Tu ordenador no cumple los requisitos mínimos, pero igual has instalado Windows 11, estás recibiendo actualizaciones, y nada cambiaría al respecto... por ahora.

Nosotros mismos en Genbeta, hemos actualizado a Windows 11 en un PC incompatible sin problema, y a pesar de las advertencias de Microsoft de solo hacerlo bajo nuestro "propio riesgo", hasta ahora todos los ordenadores no soportados han estado recibiendo actualizaciones de forma normal.

Microsoft sigue sin aclarar del todo qué significa exactamente usar Windows 11 en un PC no compatible. La posibilidad de no recibir actualizaciones era un temor inicial, pero esto no ha pasado. Sin embargo, la posibilidad de dejar de recibir actualizaciones en el futuro, sigue existiendo.

La nueva advertencia no supone (por ahora) ningún tipo de limitación para usar el sistema

Este nuevo mensaje de advertencia aparece prácticamente escondido debajo del nombre de tu equipo al abrir la Configuración del sistema. Junto a él, un enlace para "saber más" te lleva a la web de ayuda de Microsoft. Nada más. Es menos llamativo que las marcas en el escritorio que tienes en versiones preliminares, o el famoso mensaje de Windows sin activar.

Lo que todo esto significa es que Microsoft está tratando el asunto con guantes de seda. Han permitido la instalación del sistema, incluso han ofrecido formas de saltar los requisitos mínimos, pero siempre intentando lavarse las manos de posibles problemas actuales o futuros que resulten de aceptar el riesgo de ir contra los requerimientos de compatibilidad. Este podría ser otro nuevo y pequeño capítulo en el libro de las advertencias que no te quieren asustar mucho o nada.