Windows 11 te avisará cuando vayas a introducir una contraseña en un sitio inseguro: así puedes activarlo

Como ocurre en todos los lanzamientos de software, es realmente complicado conocer todos los detalles con los que se cuenta, ya que normalmente no se hacen públicos y se deben descubrir por parte de los usuarios. Esto ha ocurrido con la actualización de Windows 11 22H2 en la cual se ha conocido un sistema de Protección de suplantación de identidad.

Hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos cuando se usa algún equipo tecnológico es el robo de las contraseñas al introducirla en aplicaciones o sitios webs inseguros. Ahora Windows 11 con esta actualización trata de avisar a los usuarios cuando van a introducir su contraseña donde no debe.

Windows 11 te avisará para evitar un ataque de phishing

Una de las pruebas más comunes que se puede hacer es justamente introducir la contraseña de Windows en un procesador de textos o una hoja de cálculo. En estas partes del sistema no se cuenta con ningún tipo de seguridad para almacenar tus contraseñas al no ser una bóveda de seguridad. Con esta función el sistema te va a avisar que no es lo más recomendable introducir aquí tu contraseña, para que la borres al momento.

En este caso la función SmartScreen se identifica como una función que va a proteger las contraseñas corporativas del phishing, así como la reutilización de las contraseñas en cualquier aplicación. Esto es algo que ya lleva mucho tiendo implementado en macOS por ejemplo, donde te da un aviso siempre de que cambies la contraseña porque coincide con otra que tienes en el llavero almacenado.

Hay que destacar que esta es una funcionalidad que no está activa de manera predeterminada, y se limita únicamente a Windows 11 22H2. Para poder activarla, simplemente vas a tener que acceder a Configuración y pulsar sobre Privacidad y seguridad. Una vez estás aquí, sigue la ruta Seguridad de Windows > Control de aplicaciones y navegador > Configuración de protección basada en la reputación.

Se van a presentar dos opciones que tu mismo podrás activar y que tendrán una característica muy concreta. Estas son las siguientes:

Avisarme sobre la reutilización de contraseñas : cuando vayas a introducir tu contraseña en un sitio web inseguro, o simplemente cuando se va a utilizar una contraseña que ya has usado en otro sitio web. Es una forma de obligarte a crear contraseñas seguras, ya que es importante no usar la misma contraseña en diferentes inicios de sesión, puesto que al filtrarse en uno de estos sitios se va a tener acceso al resto de inicios de sesión.

Avisarme sobre el almacenamiento inseguro de contraseñas: cuando introduces tu contraseña en un documento de texto que no cuenta con seguridad.

En definitiva, estamos ante una función realmente interesante para poder evitar algún susto en lo que refiere a ser víctima de un ataque de phishing. Nosotros recomendamos encarecidamente activar esta funcionalidad para estar un poco seguro, aunque esto no sustituye a nuestro sentido común que es la barrera de seguridad más importante