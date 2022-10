Windows 11 ya tiene una de las funciones más míticas de Linux: ajustar el volumen con la rueda del ratón

Con el lanzamiento oficial de Windows 11, fueron muchos los pequeños detalles que nos interesaron pero sin duda nos quedamos el año pasado con uno de ellos que se quedó en el olvido: subir o bajar el volumen con la rueda del ratón. Si bien, esta funcionalidad se quedó en la versión Insider en el olvido hasta que ha salido finalmente con el lanzamiento de Windows 11 22H2.

En el caso de que hayas trabajado durante mucho tiempo con Linux, seguramente esto es algo que te suena mucho. Y es que en este ambienta esto es algo veterano al ser intuitivo el poder ajustar el volumen con el propio ratón sin tener que estar accediendo al menú de sonidos en la barra de tareas o pulsar en el acceso rápido del teclado. Ahora finalmente llega a Windows 11.

Hasta ahora esta es una funcionalidad que estaba parcialmente integrada. Esto se debe a que se podía pulsar sobre el icono que se encuentra en la esquina inferior derecha, pero no hacía falta desplazar manualmente la barra de estado. Simplemente, había que ubicarse encima y con la rueda del ratón se podía ajustar el volumen sin hacer clic y moviéndola tu con el desplazamiento del ratón.

Ahora es mucho más sencillo, ya que únicamente se va a tener que pasar con el ratón por encima del icono de sonido que se encuentra en la barra de tareas y sin hacer ningún tipo de clic muévete con la rueda del ratón. Aparecerá un pequeño cuadro en la parte superior de este icono donde se informa del porcentaje de volumen que se estaría situando.

Little thing in Win 11 22H2 - you can now change the volume by scrolling a mouse wheel on the volume icon pic.twitter.com/coeZAU32OC