Windows Defender dice que Google Chrome y otras apps son maliciosas: por qué pasa y cómo solucionarlo

Si recientemente has encendido el ordenador y Windows Defender te ha alertado de una amenaza bajo el nombre de 'Win32/Hive.ZY', no te preocupes, no eres el único, pues todo indica a que el software de detección de malware está dando falsos positivos cuando se ejecuta una aplicación basada en Electron o en Chromium.

El problema ha empezado a aparecer en la red hace escasas horas, donde en redes sociales y en foros, entre ellos Reddit, hemos visto como numerosos usuarios han confirmado la presencia de este error por parte de Windows Defender.

Windows Defender y el falso positivo

El problema también ha sido confirmado por Microsoft, y ya hay pendiente una actualización para Windows Defender que debería solucionarlo. Según han podido confirmar algunos usuarios, la notificación de detección es bastante persistente, saliendo una y otra vez aunque ignoremos el mensaje si la aplicación que detecta se encuentra en segundo plano.

Imagen: Windows Latest

El error parece saltar tanto en Defender desde Windows 8.1 y en adelante, como en Security Essentials para Windows Vista y Windows 7. Según comentan desde Microsoft, 'Win32/Hive.ZY' es una amenaza que contiene actividad sospechosa y que se utiliza para marcar archivos potencialmente maliciosos, especialmente aquellos descargados desde e-mails.

Tal y como hemos mencionado, el error salta al detectar cualquier aplicación basada en Electron o en Chromium, por lo que navegadores como Google Chrome o Edge, y básicamente cualquier app que ejecute Visual Studio Code, harán saltar la alerta. Esto ocurre en la versión 1.373.1508.0 de Windows Defender según apuntan desde los foros de Microsoft.

Cómo actualizar Windows Defender

La actualización está siendo lanzada a través de la versión 1.373.1537.0 de Windows Defender. Si te ocurre este problema y aún no tienes instalada dicha versión, puedes ir a Windows Defender > Protección antivirus y contra amenazas > Actualizaciones de protección contra virus y amenazas y presionar sobre 'Buscar actualizaciones' para que el sistema descargue la versión mencionada.

De igual forma, en caso de que no veas la actualización, puedes descargar también la última actualización en versión de 64 bits y 32 bits.