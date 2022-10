31 cursos gratis a los que te puedes apuntar en octubre para aprender una nueva habilidad sin tener que pagar nada

Kotlin for Java Developers : Curso desarrollado por la compañía JetBrains, creadores del IDE IntelliJ y del lenguaje Kotlin, para introducirnos precisamente en el uso de este último; dirigido a usuarios con nociones previas de programación Java para Android. Con subtítulos en español.

Open Source Software Development: Linux for Developers : Curso desarrollado por la Linux Foundation, que nos introduce en los conceptos clave para empezar a desarrollar software para el sistema operativo GNU/Linux. Disponible sólo en inglés.

Fundamentals of C++: Curso desarrollado por IBM que nos permite sumergirnos en un lenguaje de programación potente, versátil y fundamental aún hoy en entornos informáticos, pese al ascenso de los pujantes C# y Rust. Disponible sólo en inglés.