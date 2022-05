33 cursos gratis a los que te puedes apuntar en mayo para aprender una nueva habilidad sin tener que pagar nada

Image and Video Processing: From Mars to Hollywood with a Stop at the Hospital - Curso de la Universidad de Duke, en el que aprenderemos "la ciencia detrás de cómo se hacen, alteran, almacenan y utilizan las imágenes digitales y el vídeo". Repasaremos los algoritmos básicos, los estándares de compresión como JPEG y MPEG o las técnicas de eliminación. Y, además, durante la duración del curso tendremos acceso al MATLAB online. Disponible en inglés con subtítulos en español.