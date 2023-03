9 webs y recursos gratis para aprender programación

En pocos años saber programar va a ser imprescindible para poder encontrar un trabajo o desenvolverte en el mercado laboral. Esto se debe a que la tecnología está evolucionando a pasos agigantados, y cada vez hay más demanda de personas que tengan los conocimientos necesarios para poder crear un software básico, o introducir instrucciones que son simples en una gran cantidad de ámbitos como puede ser el de la investigación.

Algo realmente interesante es que no hace falta tener que ir a la universidad para aprender a programar, ya que cada vez más desarrolladores son autodidactas. Y lo cierto es que en internet se pueden encontrar muchas páginas webs y recursos para poder aprender a programar y todo sin tener que gastar ni un euro.

edX

edX es un de las plataformas educativas más conocidas a día de hoy gracias a la cantidad de cursos y contenidos que ofrecen a todos aquellos que están interesados en poder aprender. La gran mayoría de estas formaciones están avaladas por universidades o instituciones muy prestigiosas para darle validez.

En el campo de la informática también ofrece muchos cursos como por ejemplo el llamado "Introducción al desarrollo de aplicaciones web" o "Introducción a la programación en C". Es cierto que aunque el contenido es totalmente gratuito, si se quiere tener el título se va a tener que abonar.

Khan Academy

Khan Academy se presenta como una organización sin ánimos de lucro que tiene como objetivo principal proporcionar educación de manera gratuita a toda la población. El catálogo de cursos es muy amplio, y sobre todo en el campo de la informática hay una gran variedad, y todo sin pagar un euro.

Hay que destacar que se incluyen cursos tan interesantes como el de Introducción a HTML/CSS o Introducción a SQL. Como en otros casos, el contenido es gratuito pero la titulación y por ende de ponerlo en tu currículum o redes profesionales se limita a un pago.

Codewars

Codewars es una web que te enseña lenguajes de programación muy diversos como C#, C++, Shell, Swift y otros de una manera realmente ingeniosa. Y es que a cada estudiante se le irán poniendo desafíos que se basan en las artes marciales como su propio indica. Pero no te debes preocupar del nivel que tengas, ya que tanto se van a poder apuntar las personas más novatas como las más veteranas.

Como es lógico, no todos los desafíos que se van a ir presentando tendrá la misma dificultad, porque conforme se pasan pantallas se irá complicando la solución que debes dar. E incluso cuando se termina de resolver, se va a poder comparar como funcionar la solución que has ofrecido con las que han dado otras personas.

The Odin Project

The Odin Project hace que se combinen todos los conocimientos para que finalmente estén integrados en un mismo proyecto. Y es que a veces cuando se está aprendiendo a programar no se enseña a unificar todos los conceptos que se han aprendido estando un poco desperdigados. Pero con esta herramienta se ha acabado, ya que se aprenderán a crear páginas web de una manera muy sencilla.

Se centran en lenguajes muy concretos como HTML, CSS, Git, JavaScript y también conocimientos de base de datos. Se genera un recorrido lógico a partir de todas las webs educativas para poder construir un proyecto a largo plazo.

Bento.io

Desde Bento.io tienen como misión el ofrecer a todos los desarrolladores y personas novatas en este campo la posibilidad de programar aunque no se tengan los recursos económicos necesarios. Cuenta con un panel de control moderno y accesible para que se sepa donde has dejado la última lección sin anotarlo tu de manera física.

Vas a encontrar clases grabadas y clasificadas en pistas para que sea más fácil de llegar a la parte que más te interesa. Acapara los principales lenguajes de programación como HTML, CSS, JavaScript, Python y más.

Codeacademy

Codeacademy ostenta el mérito de haber sido una de las primeras páginas web en haber conseguido ofrecer contenidos gratuitos de evolución. Aunque ahora mismo cuenta con un espacio gratuito, también han apostado por un espacio a través de suscripción con programas de especialización para aquellas personas que son mucho más avanzadas.

Pero lo que nos interesa en este caso son los cursos para aquellas personas que están iniciándose en la programación al hacerlos totalmente gratuitos. En concreto se van a poder cursos en español e inglés para poder estudiar HTML, CCS, Java, Python, JavaScript, C#, R, PHP, C++, y más.

Code Avengers

Sin lugar a dudas Code Avengers cuenta con un nombre muy peculiar al asemejarse al de superhéroes. En este caso la página ofrece diferentes enfoques interactivos y divertidos para aprender a programar sin plantar una serie de archivos en PDF que se deben leer para hacer los ejercicios posteriores.

El curso gratuito cuenta con 12 horas en varios idiomas y una comunidad detrás. Se divide el curso por edades y el nivel que se tiene en este campo. Se va a poder aprender Python, JavaScript, HMTL, CSS y también desarrollo web.

Code.org

Desde Code.org quieren abrir el mundo de programación a todas las personas ya todos los niveles. Esto hace que se cuente con una gran cantidad de material interactivo para poder comenzar a trabajar con código desde el primer día.

Los contenidos están disponibles en diferentes idiomas, y se observa el rango de edades para los que están recomendados e incluso el nivel para aquellas personas que se están iniciando. En concreto, se ponen en marcha los cursos a partir de los cuatro años.

BitDegree

Esta web tiene un gran abanico de cursos para diferentes temáticas, desde el desarrollo hasta la programación de videojuegos. Todos estos cursos cuentan con una estética especial para que se pueda interactuar de una manera cómoda durante todo el proceso de aprendizaje.

Dentro de los lenguajes de programación se destaca HTML, CSS, PHP, JavaScript o SQL. Cuenta con un sistema de logros que permite poner a cada persona un objetivo muy claro en su aprendizaje, motivándole a seguir avanzando.