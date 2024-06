Un abogado experto nos explica qué hacer si recibimos la carta de 450 euros de LaLiga por ver IPTV

Recientemente pudimos conocer que algunos usuarios están recibiendo cartas por parte de LaLiga donde se les pide abonar una cantidad de unos 450 euros por la retransmisión de contenidos no autorizados. Las imágenes las compartía el abogado experto en derecho digital David Maeztu, quien señalaba que las cartas están llegando también a los usuarios finales y no solo a cardsharers, siendo estos últimos aquellos que reemiten la señal a través de IPTV para que otros puedan visualizarla.

Estas cartas son demandas de conciliación previa. Esto quiere decir que, a pesar de las condiciones que exige LaLiga y el importe que el usuario deba abonar, la conciliación es voluntaria. Desde Genbeta hemos podido contactar con Javier Prenafeta, abogado experto en derecho digital de 451.legal para esclarecer todas las dudas que pueda tener el usuario y cómo proceder si te ha llegado una carta similar.

Un movimiento que se escuda en el auto judicial de febrero

En marzo, LaLiga había conseguido una autorización judicial para poder obtener información personal de los clientes a través de las operadoras. Con aquel famoso auto, esto le serviría a la organización para poder identificar a aquellos usuarios que desde su conexión accedían a servidores IPTV para transmitir los partidos de LaLiga sin autorización.

Pese a la interpretación de Javier Tebas, presidente de LaLiga, y otros medios, el Consejo General del Poder Judicial lanzó un comunicado indicando que las medidas irían contra los cardsharer y no contra el usuario final que ve los partidos de fútbol sin autorización desde casa. Muchos de estos cardsharer son organizaciones que obtienen beneficio económico de la reemisión de los partidos a través de servidores IPTV.

La resolución judicial quedó en que Telefónica, Vodafone, Orange, MásMóvil y Digi debían entregar a LaLiga información del usuario como dirección de instalación de la línea, datos de tráfico, dirección IP y puertos de los servidores reportados por LaLiga en caso de incumplimiento.

Demanda de conciliación hacia usuarios finales

No obstante, la demanda de conciliación previa que compartía Maeztu en X hace referencia a un usuario final. Prenafeta, perteneciente a la misma firma de asesoría legal que Maeztu, nos ha podido confirmar al 100% que se trata de una demanda de conciliación previa hacia un usuario final y no hacia un cardsharer. Además, también insiste en que no es la única que han podido ver.

“En efecto son usuarios, personas físicas. Nosotros ya hemos visto dos casos iguales, ante el mismo juzgado, y con el mismo contenido, así que supongo que es una estrategia global de LaLiga y que habrá muchos afectados”, asegura Prenafeta.

La gravedad del asunto reside en que LaLiga estaría, de esta manera, recopilando información de los usuarios, independientemente de si son usuarios finales que consumen contenidos no autorizados o cardsharers. Además, la información llegaría a LaLiga aunque no hubiese actividad ilícita, tal y como puede afirmar Prenafeta:

“El asunto es, tal como indica David, muy sorprendente y sangrante porque lo que subyace detrás es que LaLiga ha obtenido, a través del juzgado, la monitorización de conexiones a Internet antes de que se produzca la actividad (las operadoras les están pasando esos datos por una petición hecha sin que antes haya actividad ilícita), lo que legalmente no debería ser así. Es muy preocupante por eso”, admite Prenafeta.

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con LaLiga para conocer más detalles sobre las cartas. Desde la institución nos cuentan que éstas se enmarcan "dentro de una acción judicial" y que "lo que están haciendo es cumplir con la legalidad vigente y con las resoluciones judiciales notificadas".

Qué hacer si te llega una carta similar de LaLiga

A pesar de ello, el jurista insiste en que se trata de una demanda de conciliación previa, algo totalmente voluntario y que podría acarrear más problemas legales al usuario si éste admite que ha realizado alguna actividad ilícita en torno a la retransmisión de contenidos no autorizados.

“La petición no es propiamente una demanda en la que solicite que se declare que se ha llevado a cabo una actuación ilegal y se le condene al pago de una cantidad, sino una solicitud de conciliación. En esa petición lo que se hace es que se requiera al usuario para que reconozca ciertos hechos, o responda a preguntas, y se avenga a aceptar el pago de una cantidad económica. Es más o menos como un requerimiento, pero que se hace a través del juzgado. Es voluntario, el usuario puede ir o no ir, y responder lo que considere, y el procedimiento terminaría ahí, aunque normalmente se hace para luego presentar una demanda formal”, afirma Prenafeta.

Tal y como afirmaba Prenafeta, el ejemplo de Maeztu no fue el único caso similar que han podido ver. Si has recibido esta solicitud, debes recordar que la conciliación es algo voluntaria, y que según señala el abogado, reconocer haber realizado alguna actividad ilícita sería más problemático incluso que pagar dicha cantidad. Según Prenafeta, ni es obligatorio asistir a la conciliación, ni responder a las preguntas ni pagar el importe. De hecho, abonar el importe se podría interpretar como "una conformidad y reconocimiento de la actuación ilícita".

“Para los usuarios que reciben estas comunicaciones, creo que lo principal es que entiendan que la conciliación es algo voluntario, que se le están haciendo preguntas que pueden responder o no, ya que el acto de conciliación es voluntario como digo, y que el efecto de reconocer la actividad, tal como están hechas las preguntas, les puede acarrear más consecuencias que pagar esa cantidad. Lo digo tal como se plantean, sería reconocer que se está dando acceso a contenidos ilegales, lo cual podría entrar en el código penal. Así que lo más recomendable es que consulten con un abogado”, concluye Prenafeta.

LaLiga parece estar apoyándose en la ambigüedad del auto judicial para llevar a cabo este movimiento. Tal y como asegura Maeztu, "es muy preocupante que mediante un auto de febrero se estén monitorizando comunicaciones en abril", ya que admite que "supone monitorización permanente de los usuarios desde las operadoras con fines prospectivos". Así pues, en vista de los acontecimientos, solo nos queda esperar para conocer si esta estrategia acaba extendiéndose a muchos más usuarios, tal como augura Prenafeta.

