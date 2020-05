Así es Atani, la startup española que quiere ser la app para gestionar todas las operaciones con criptomonedas

Gestionar todos los activos relacionados con las criptomonedas puede llegar a ser una tarea muy fragmentada, compleja y costosa en cuanto a comisiones. Calcular los impuestos relacionados con las cripto es algo con lo que personas no expertas en materia fiscal llegan a tener muchos problemas.

Dos hermanos españoles, Paul (CEO) y Haydée Barroso (COO), se propusieron hace un tiempo dar una respuesta tecnológica a todas estas complicaciones, para lo que fundaron la startup Atani, que con el tiempo se ha convertido en una plataforma de gestión integral de intercambio de criptomonedas.

Aunque el desarrollo de sus carreras comenzó por separado, pues Paul se dedicó al desarrollo y Haydée a las finanzas, las criptomonedas fueron un punto de encuentro de ambos en 2013, cuando comenzaron a invertir en ellas. Profundizando en el mundo de las cripto y tras la experiencia de ambos en las finanzas, detectaron que, a diferencia del mundo de la banca o de la bolsa, donde tantos años de desarrollo del mercado hacen que cualquier persona con asesoramiento pueda invertir, la fragmentación de todas las herramientas y de todos los pasos a seguir era enorme.

Atani, de hobby para invertir a prometedora startup de blockchain

Así, Paul comenzó a desarrollar una herramienta donde poder ver todos los precios unificados desde una sola pantalla, poder comprar y vender en un click y automatizar la obtención de todos los impuestos. Después de más de un año haciendo crecer la aplicación para que su círculo cercano la utilizara, pensaron que tenían una oportunidad de convertirla en una plataforma que monetizar.

Cuando tomaron la decisión de convertir su aplicación en un producto comercial, comenzaron a hablar con inversores, y lograron recaudar capital en una primera ronda de financiación en mayo del año pasado, lo que les permitió crecer y contratar personal, hasta llegar a las 9 personas que componen el equipo a día de hoy. Veamos qué han conseguido desde entonces, y qué ofrecen al público más interesado en las criptomonedas.

Tras esta etapa de desarrollo interno, el pasado mes de abril lanzaron finalmente la primera versión de Atani. Pero, ¿qué permite exactamente la plataforma a día de hoy? Prácticamente, gestionar todas las acciones relacionadas con las criptomonedas, desde la inversión con cada exchange hasta el cálculo de impuestos. De momento, la aplicación, disponible en Windows, macOS y Linux, no permite transferir criptomonedas entre los exchanges, pero aseguran que la función llegará pronto.

A la hora de ejecutar cualquier acción en la app, desde la compañía insisten en que la plataforma funciona totalmente sin custodia, es decir, que no tienen acceso a tus criptomonedas. Dado que con Atani tendremos toda nuestra cartera centralizada en un solo lugar, para acceder a la información de cada exchange será necesario suministrar nuestra clave API de cada uno de ellos. Y ese puede ser el elemento que más preocupe a los usuarios en términos de privacidad y seguridad, pero desde la plataforma insisten que dichos datos se almacenan localmente en nuestro equipo (es decir, que Atani no tiene acceso a ellos), y se hace con cifrado AES-256-CBC.

Atani es una plataforma sin custodia, por lo que no verifican la identidad personal ni almacenan las claves API, que permanecen cifradas en local

Poder integrar los exchanges en la plataforma ha sido una de las cuestiones más complicadas a las que se ha enfrentado el equipo a nivel tecnológico, según nos contaba Haydée. Actualmente, desde Atani permiten invertir en más de veinte, entre los que destacan coinbase Pro, Bitstamp, Kraken, Binance o Bitfinex. Dentro de todos ellos, se soportan más de 1.000 tokens y más de 5.000 pares.

En el panel de inversión de Atani se pueden ver todos nuestros activos, con las cantidades en euros que tenemos en total, y también desglosados por criptomoneda y en cada exchange. Además, podemos ver en tiempo real la liquidez de cada moneda, y con ello, enfocado al trading el precio que pagaremos dependiendo de la cantidad que nos interese, con datos en tiempo real de órdenes de compra y venta.

Aunque puede ser útil para cualquier perfil interesado en la inversión en criptomonedas, Atani está pensado para perfiles más expertos, y para ellos, también se incluyen herramientas de análisis técnico, como líneas de tendencia, líneas horizontales con ángulos, etc.

Pero, ¿qué distingue a algo como Atani de lo que ofrece, por ejemplo, Coinbase? Se lo preguntamos a Haydée, y nos comentaba que "buscando siempre usabilidad, Atani está más centrada en el usuario avanzado, para darle una experiencia global de custodia y de trazabilidad de impuestos en un click". Aun así, para el usuario básico que está en Coinbase, Haydée plantea que "usar nuestra aplicación será útil simplemente para ahorrar mucho dinero en comisiones y ser consciente de cómo funciona el mercado de verdad".

Para ese tipo de usuario que intercambia mucho, Atani ofrece a sus usuarios descuentos de comisiones con acuerdos a los que ha llegado con algunos exchanges como Binance, Bitfinex o Gate.io.

El modelo de negocio de Atani son las suscripciones. Hay un plan gratuito, 'Hobbyist', con 5 transacciones mensuales y cálculo de impuesto, y tres planes de pago que van desde las 30 transacciones hasta las 1.000. Como oferta de lanzamiento, todos los planes son gratis hasta septiembre.

El presente y futuro de Atani y las criptomonedas en el contexto del coronavirus

Cuando la crisis del coronavirus se hizo global, el bitcoin se desplomó. Siendo la criptomoneda con el mayor capital junto a Ethereum, una crisis como esta podía ser negativa para un producto como Atani. Hablamos con Haydée sobre este asunto, y esto fue lo que nos contó:

El precio de bitcoin ya se ha recuperado y se encuentra en niveles pre-COVID19. Además, recordemos que bitcoin nació en la última crisis financiera, y la respuesta de los bancos centrales de imprimir trillones de dinero no hace más que confirmar la narrativa de bitcoin como valor refugio. Si bien en el corto plazo posiblemente experimentamos volatilidad, en el medio plazo las perspectivas son muy positivas.

En un contexto que comienza a ser más positivo para las criptomonedas, pese a esa volatilidad, la situación de Atani no ha dejado de mejorar desde hace meses. De cara al 4 Years From Now, que no llegó a celebrarse, Atani era una de las startups semifinalistas de los 4YFN Awards. Anteriormente, ya había estado es el TOP-5 de startups de Blockchain del TechCrunch Disrupt Berlin de 2019.

Más recientemente, Atani ha se ha hecho un hueco entre las 100 startups europeas más prometedoras, en la edición de 2020 del ranking anual de Red Herring. En estas consideraciones, además del trabajo del equipo, también han sido protagonistas los inversores de capital riesgo que han apostado por ellos: Encomenda, JME Ventures, Lanai y Waveform.

La aventura con las criptomonedas es el primer paso que quiere recorrer Atani en el mundo financiero. Tal y como nos contaba Haydée, en un contexto de tipos de interés bajos, "Atani se quiere promocionar como la primera plataforma global para la gestión de activos digitales". En ese sentido, por el momento se han centrado en las criptomonedas "porque el volumen de dinero es muy grande, pero según se vayan digitalizando más activos (bonos de bancos, acciones, etc) queremos crecer ahí, donde podamos aportar usabilidad".