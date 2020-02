Esto es lo que las pequeñas startups esperaban del Mobile World Congress 2020, y todo lo que han perdido no pudiendo acudir

Ayer nos despertamos con la noticia de la cancelación del Mobile World Congress 2020 todavía en ebullición. El miedo al coronavirus ha acabado provocando mucho más que simplemente despedir este año a la mayor feria de telefonía móvil del mundo, pues también se ha llevado por delante al 4 Years From Now (4YFN), uno de los eventos de startups más importantes a nivel mundial.

Que no haya Mobile World Congress es traumático para la economía catalana y barcelonesa, pero también para muchas pequeñas empresas para las que estos días son oro y parte importante de su estrategia anual, como podemos leer en Xataka de manos de mi compañero Javier Lacort. Hoy nos centraremos más en el caso de startups del 4YFN, desde el punto de vista de lo que esperaban, de lo que pierden no yendo, y de la oportunidad que se les abre.

Lo que un MWC o 4YFN implica para las pequeñas startups

Estado de uno de los pabellones donde tendría que haberse celebrado el 4YFN.

Alejandro Donoso es CEO de Scope, una startup que desarrolla una herramienta de analítica git que ofrece métricas del trabajo realizado a varios niveles: repositorio, como equipo o como desarrollador. Generalmente, están centrados en ayudar a managers de equipos a entender mejor el flujo de trabajo de estos en el desarrollo de software. Según Alejandro, para Scope, "el 4YFN era una oportunidad única para conocer a startups, compañías, corporaciones y fondos de inversión, entrar mejor en el ecosistema y sobre todo tejer relaciones de colaboración en el futuro, entender mejor los problemas de nuestros potenciales clientes y mostrar nuestro producto a una gran variedad de entidades".

De forma parecida lo ve José Alberto Suárez, CTO y co-fundador de Vizlegal, una startup que busca mejorar el acceso y hacerlo más rápido a la información legal. Nos cuenta que "iba con algunas reuniones importantes cerradas y algunos objetivos claros para contactar, relacionado tanto con inversión como con negocio". En el 4YFN también esperaba trabajar en el networking para ampliar su red, así como "comenzar una relación de negocios con una gran firma que es difícil de acceder fuera de este tipo de ámbitos".

Todos coinciden en que el 4YFN es una gran oportunidad para hacer contactos, darse a conocer y mejorar el producto

Antonio Jesús López Martos es CEO y co-fundador de VyooTrip, una startup que facilita la gestión de viajes de empresa de acuerdo a las políticas de desplazamientos de estas, de acuerdo a la agenda. Como Alejandro y José Alberto, Antonio esperaba ampliar su red, y relacionarse con con "empresas y startups de innovación tecnológica en los nuevos lenguajes de programación predictiva y de IA, con la cual mejorar nuestro producto". Conociendo a grandes compañías, se podrían fijar citas comerciales y realizar futuras alianzas.

Otro caso que muestra el potencial del 4YFN para dar a conocer grandes ideas para inversores es el de Etoshi, startup de la que Haydée Barroso es COO y co-fundadora. Etoshi desarrolla una plataforma que facilita al extremo operar con criptomonedas en todos los pasos de la cadena, desde la inversión hasta los impuestos. Su caso es especial, porque estaban seleccionados como una de las startups semifinalistas de los 4YFN Awards. Eso implicaba presentar el proyecto ante un público lleno de posibles inversores y actores importantes de la industria.

Qué pierden no estando en el 4YFN

Alejandro nos cuenta que por parte de Scope, no pudiendo ir, pierden una gran oportunidad para dar visibilidad al proyecto y tejer ecosistema. En su caso, habían competido por estar presentes en uno de los stands de la Junta de Andalucía, algo que habían logrado, pero ahora es un trabajo perdido al no celebrarse la feria. En cuanto a recursos perdidos, según Alejandro, han "perdido un tiempo valiosísimo para ellos. Reservar los vuelos, buscar habitación, gestión de las entradas, gestión del propio equipo a nivel interno, etc. Tiempo y dinero que son absolutamente importantísimos para una startup".

José Alberto nos cuenta que en cuanto a pérdida a logístico y de costes, "hablamos en el orden de los cientos de euros, pero podría haber sido peor, ya que nuestra empresa todos trabajamos en remoto y estabamos planeando una reunión de varios de nuestros miembros aprovechando el evento." No yendo, pierden, además de los vuelos y gastos, la oportunidad de contactar con empresas y entablar conversaciones con el mundo de las startups para abrir oportunidades de negocio. José Alberto celebra que, al menos a nivel de tiempo de preparación, no han perdido demasiado, pero lamenta que la agenda se haya visto trastocada para Vizlegal.

Antonio Jesús lamenta que, no yendo, pierden, además de lo económico, "el tiempo de planning previo, que en un evento de estas características es muy amplio. Una startup en fase seed debe preparar este evento con anticipación para poder cubrir el mayor radio de interacción y negocio posible en tiempo record, exprimir al máximo la oportunidad y poder multiplicar clientes y desarrollo". No pudiendo acudir, dicen adiós a citas con clientes, los recursos de planificación, de logística, etc.

"La mayor pérdida es la oportunidad de estar allí".

En el caso de Etoshi, Haydée nos contaba sobre el adiós de este 4YFN que "a nivel startup es una pena, porque es una muy buena oportunidad que perdemos para que nos conozcan". La mayor pérdida es "la oportunidad de estar allí". Afortunadamente, en Etoshi no han tenido un impacto económico, pues no habían contratado stand y en cuanto a la estancia, el equipo tenía casa donde quedarse. En cuanto a los recursos dedicados a la presentación, al haber ido a muchos eventos, la base estaba más que preparada para el 4YFN y otros.

Como vemos, el networking lo es todo en el 4YFN, como también lo es el MWC, aunque a otra escala. No se trata tanto de enseñar producto a la prensa, como desde fuera puede parecer, sino de hacer un negocio que suele ser algo que el público conoce mucho menos. Obviamente, compañías mucho más grandes como Sabadell pierden mucho más si la GSMA no devuelve las cantidades: hablamos de unos 200.000 euros para un espacio de 650 metros cuadrados.

Una oportunidad llamada 'Barcelona Tech Spirit'

Hoy hablábamos de cómo el ecosistema emprendedor de Barcelona, representado por Barcelona Tech City, había llegado a un acuerdo con Ayuntamiento y Generalitat para que los días 24, 25 y 26 se celebren las jornadas 'Barcelona Tech Spirit'.

Esto abre la puerta a que las startups de Alejandro, José Alberto, Antonio Jesús y Haydée no pierdan todo el trabajo realizado, ni todos los recursos destinados a viaje y alojamiento. Gracias a Tech Spitirit, si finalmente deciden acudir, es posible que incluso las agendas de encuentros no se vean demasiado trastocadas.

En este sentido, desde Scope, ayer nos contaban que esperaban acudir si finalmente salía algo alternativo del ecosistema, como finalmente ha sido.

En Vyootrip y Vizlegal se mostraban abiertos a las distintas propuestas que se estaban dando a conocer, mencionando en el caso de los segundos que incluso estaban preparando algo desde los emprendedores de Andalucía OpenFuture, para poder aprovechar los vuelos. Desde Etoshi, nos han contado que, a la espera de conocer más detalles, en principio acudirán.