Emprendedores de Barcelona, Ayuntamiento y Generalitat celebrarán el evento 'Barcelona Tech Spirit' en los días de MWC

Ayer contábamos que el ecosistema emprendedor de Barcelona se negaba a aceptar que todos los recursos destinados al Mobile World Congress y 4 Years From Now cayeran en saco roto, por lo que se iba a producir una reunión entre la Junta Directiva de Barcelona Tech City y las autoridades de la ciudad y de la Generalitat. Finalmente, parece que la reunión fue bien, y habrá un evento para emprendedores y 'startups' celebrado los días 24, 25 y 26, cuando se habría celebrado el Mobile World Congress si no se llega a cancelar.

El nombre de las jornadas será 'Barcelona Tech Spirit', y desde el comunicado remitido por Barcelona Tech City se plantean como encuentros de networking entre emprendedores y fondos de inversión que ya tuvieran previsto acudir a la ciudad en los días de Mobile World Congress. De esta forma, el ecosistema de startups puede reducir las pérdidas que habría sufrido con la cancelación de todos los eventos previstos para esos días.

Una iniciativa nacida de forma espontánea

Tal y como decíamos ayer repasando mensajes en Twitter de distintos actores del ecosistema emprendedor, y por lo que hablábamos con algunas de las partes, antes de la cancelación del Mobile no había nada preparado.

Fue al hacerse esta oficial cuando desde distintos frentes se comenzó a plantear la posibilidad de celebrar el evento. Fueron muchas las voces que en Twitter y en LinkedIn mostraron su entusiasmo por lograr seguir adelante con una iniciativa que les permitiera hacer parte de lo planeado.

A eso apunta Miguel Vicente, Presidente de Barcelona Tech City: "esta iniciativa ha surgido de forma espontánea, desde la base del ecosistema emprendedor, y ha tenido una respuesta magnífica e inmediata por parte de todos los agentes implicados y demuestra la fuerza, el activismo, solidez y la solidaridad del ecosistema tecnológico de Barcelona".

Desde Genbeta podido hablar con Miguel Vicente, que nos ha contado que la idea es que las jornadas sean "una fiesta y un punto de encuentro para emprendedores", con la idea, eso sí, de que el Mobile World Congress 2021 y el 4YFN se celebren el próximo año y sean un éxito. Según Vicente, "el evento es abierto a todas las startups e inversores internacionales que quieran asistir", es decir no solo está planteado para Barcelona y Cataluña. La próxima semana, mediante una rueda de prensa, se darán más detalles sobre emplazamiento y cómo funcionarán las jornadas.