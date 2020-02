El ecosistema de startups de Barcelona propone crear un evento de emprendedores en los días del Mobile World Congress

Al mal tiempo, buena cara. Es lo que están demostrando desde el ecosistema de startups de Barcelona tras la cancelación del Mobile World Congress y, en consecuencia, del evento de emprendimiento 4 Years From Now (4YFN). Ese hecho provoca que, a priori, muchos gastos logísticos de viajes, alojamiento y stands en la feria se pierdan sin solución. Y lo que probablemente es más importante para muchas startups, que también pierda lo que hacía grande a esos días de MWC y 4YFN, una gran exposición de cara a eventos, mostrar producto a inversores, hacer crecer la red de contactos, etc.

Afortunadamente, todavía inmersos en la tempestad de la cancelación, no han tardado en aparecer los actores que proponen no una alternativa al MWC y 4YFN, porque eso es imposible, sino un evento de emprendedores en Barcelona que tenga lugar los mismos días en que iba a celebrarse la feria, con el objetivo de que todos los recursos y expectativas no caigan en saco roto.

Una de las propuestas viene de la mano de Barcelona Tech City, una organización de emprendedores locales que representa a más de 800 empresas. En el mismo sentido hacía una propuesta Jesús Monleón, co-fundador de Seedrocket y socio fundador de SeedRocket4Founders Capital.

Reunión entre Barcelona Tech City y el Ayuntamiento de Barcelona

Esta tarde hemos convocado reunión de urgencia de la Junta Directiva de Barcelona Tech City y los responsables del Ayuntamiento de BCN para generar un evento de emprendimiento los días del #MWC2020 en el que puedan colaborar otras instituciones cc @MiguelVicente_ @MiquelMarti11 — Barcelona Tech City (@bcntechcity) February 13, 2020

Al hacerse estas y otras propuestas en Twitter de forma espontánea, el feedback del mundo del emprendimiento ha sido enorme, lo que ha mostrado las ganas que hay por que se celebre un evento que aglutine al menos a una parte de lo que se iba a vivir por parte del sector en el Mobile World Congress.

Desde Barcelona Tech City han comunicado en Twitter que se van a reunir de urgencia con responsables del Ayuntamiento de Barcelona "para generar un evento de emprendimiento" los días del Mobile World Congress. Desde la organización afirman que "no se pretende hacer un MWC ni un 4YFN pero si un evento de emprendimiento que permita dar fuerza al ecosistema y que las startups puedan explotar el networking".

Desde Genbeta nos hemos puesto en contacto con Barcelona Tech City, pero a la hora de publicar este artículo la reunión todavía no se había producido. Esperamos que sea positiva, aunque como nos decían desde Barcelona Tech City, no es algo sencillo dado lo apretado de los plazos. Hay que recordar que el Mobile World Congress daba el pistoletazo de salida el 24 de este mismo mes, con los eventos de las grandes tecnológicas ocurriendo entre el domingo y el lunes, como de costumbre.